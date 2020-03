Rus vymyslel drink koronavirus. Má lidi zastavit před vykupováním toaletního papíru

Moskevský bar Razvedka prý našel lék na sílící úzkost z pandemie koronaviru. Začal prodávat drink nesoucí název po viru způsobujícím onemocnění Covid-19. „Koktejl by se měl konzumovat, když má člověk nutkání vykupovat toaletní papír nebo pohanku,“ uvedl bar na svém Instagramu.

Sklenice naplněná ledem obsahuje dvě injekční stříkačky, jednu se zelenou a druhou s červenou tekutinou. Složení odmítl manažer podniku Anton Zagaryja prozradit. "Nápad na koktejl přišel náhle, tak jako virus sám," řekl agentuře Reuters.

Drink vznikl, aby pomohl Moskvanům snížit míru strachu a úzkosti s tím, jak roste počet nakažených. K 20. březnu Rusko eviduje 199 nakažených onemocněním Covid-19 a jednu oběť. "Rozhodli jsme se, že se pokusíme snížit míru napětí a paniky, které jsou v této situaci našimi největšími nepřáteli," říká Zagaryja.

Bar doporučuje konzumovat nápoj, když člověka přepadne nepřemožitelná touha nakupovat zásoby toaletního papíru a pohanky. Právě pohanka se v Rusku vedle toaletního papíru stala vyhledávanou komoditou.

Pohanka je v Rusku či Litvě oblíbenou potravinou seniorů, uvádí deník The Moscow Times. Je velice levná a lidé ji mohou skladovat roky. To, že ji nyní v Rusku skupují všechny věkové kategorie, je však známkou paniky. A to přesto, že prezident Putin ve svém úterním projevu zdůraznil, že není důvod vykupovat obchody.

"Samozřejmě si musíte mýt ruce a dělat to, co doporučuje Světová zdravotnická organizace," říká Zagaryja. "Ale nemusíte panikařit. Proč? Nikomu to nepomůže," dodává.

