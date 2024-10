Ty ses zbláznil, řekla bankéři žena, když propadl čokoládě. Teď z ní mají vodopád

"Když za mnou Michal přišel s tím, že začneme vyrábět čokoládu, tak jsem mu řekla, že se zbláznil," vzpomíná Zuzana Kijonková na zlomový moment před sedmi lety. Do bláznivého nápadu se svým mužem šla a dnes mají fungující podnik MoonChocolate. "Pracoval jsem s penězi a chtěl jsem dělat něco reálného," vysvětluje Michal Kijonka, který se vyráběním cukrovinek neplánovaně přiblížil snu z dětství.

"Od malička jsem chtěl být astronaut, lákalo mě tajemno," vysvětluje Michal Kijonka ve výrobně v Hrabyni u Ostravy. Měsíčně tady vyrobí stovky tabulek čokolády, které na základě podobnosti pojmenovávají mimo jiné i podle určitých částí měsíce. "Například Moře oblaků je čokoláda s kokosem a banánem, Východní moře je zase čokoláda z vietnamských bobů a s kousky kokosu zase Moře vln," popisuje Michal.

Čokolády prodávají přes e-shop, ve vybraných čajovnách a také na akcích a v institucích, které se k vesmíru nějakým způsobem pojí. "To je můj splněný sen, bavit se s lidmi o tom, co mě zajímá," říká nadšeně Michal, jehož čokoládu je možné zakoupit například v brněnském planetáriu nebo na festivalech sci-fi filmů. "Spolupracujeme také s pěti firmami, které vyrábí mikrodružice a podobné komponenty," dodává.

"Dobře jste udělali, děcka"

Michal původně pracoval jako bankéř, a i když v oboru částečně zůstal, vždy toužil dělat "něco, co se dá vzít do ruky a ochutnat". "Jedná se o virtuální byznys a čokolády jsou 3D," vysvětluje. "Když jsem pracoval v bance, chodil jsem každé ráno do čokoládovny, kde jsem si dával čokoládu. Tam mě to inspirovalo," vzpomíná a popisuje svůj poslední den práce v kanceláři:

"Pořád si jej přesně pamatuju. Odcházel jsem z banky, bylo šero, asi pět hodin večer a na obloze byl neuvěřitelný úplněk. Mělo to totální atmosféru, jako by nám tehdy vesmír říkal: 'Dobře jste udělali, děcka'," popisuje.

MoonChocolate vede se svou ženou Zuzanou, která původně pracovala jako personální pracovnice. Zatímco Michal vymýšlí, jaké čokolády by mohli vyrobit, ona je ta, která stojí spolu s dalšími dvěma brigádnicemi za výrobními stroji. "Když za mnou s nápadem vyrábět čokoládu přišel, tak jsem mu řekla, že se zbláznil," směje se. "Ne, tys mi řekla, že jsem se p*sral," opravuje ji Michal a společně se smějí.

Čokoláda je zdravá

V současné době mají 30 druhů čokolád a některé vyrábí ve spolupráci s podobně nastavenými lokálními a rodinnými podniky. "Například matchu bereme z ostravské čajovny, kávová zrna z hlučínské pražírny a chilli z Brna," vyjmenovává Michal s tím, že jejich vlajkovou lodí jsou Měsíční kameny, mléčná čokoláda s 42 procenty kakaa z Vietnamu, která vypadá jako kameny, ve skutečnosti se ale rozpadá v ústech.

"Za ní jsou Čokoládové planety, což je směs bílé, mléčné a tmavé čokolády ve tvaru planetek, a pak čokoláda s matchou," dodává Zuzana. Zatímco děláme rozhovor, v melanžéru se připravuje kakaová hmota, která se míchá tři dny v kuse, a Michal vysvětluje, proč je čokoláda zdravá. Před koronavirovou pandemií se totiž mimo jiné účastnili akce Hubneme s čokoládou na dětské obezitologii ve Vítkovické nemocnici.

"V čekárně jsme měli stánek s čokoládou a lékař mámy obézních dětí naváděl, aby naši čokoládu ochutnali. Zásadní totiž je, že je čokoláda vyrobená z kakaového bobu, nikoliv z cukru a kakaové sušiny," vysvětluje Michal a dává přirovnání: "Je to, jako když máte štrůdl z celých jablek nebo z jablečného prášku, který musíte všelijak dochutit, aby se dal jíst," říká.

"Pokud máte v tabulce celý bob, čokoláda dobře chutná a velmi rychle uspokojí chuť na sladké. Je mnohem zdravější si tak každý den dát malý kousek, než najednou sníst mléčnou kolekci ze stromečku. Kakaový bob vám navíc dodá energii, kterou rychle spálíte," vysvětluje Michal. Jejich čokoláda tak v základu obsahuje jen tři suroviny - kakaový bob, kakaové máslo a třtinový cukr.

S pražením si musíte hrát

Co se týká čokolády jako afrodiziaka, Michal upozorňuje, že i ta nejlepší čokoláda sama o sobě jako zázračný "lék" nefunguje. "Kakao má v sobě nicméně látky, které vás dokážou hodit do pohody, v níž právě začnete myslet na věci, které vám dělají dobře," vysvětluje. "Když jíte čokoládu, jednoduše pak chodíte s úsměvem a všechno je hezčí," směje se a popisuje, jak celá výroba čokolády probíhá:

"Když nám dovezou boby, musíme je protřídit. V jednom stroji je zbavíme slupek a pak je pražíme podle toho, jaké chuti chceme dosáhnout. Například když dobře zpracujeme boby z Filipín, jdou cítit po tropickém ovoci, Kolumbie je hořká, Mexiko kakaové, Papua jde zase cítit po banánu a medu…," vyjmenovává. "S pražením si musíte hrát, jakmile tuhle fázi zkazíte, tak zkazíte všechno," říká.

Po upražení boby - teď už pod názvem niby - pokračují do melanžéru, kde vzniká kakaová hmota, do níž se mohou přidávat ingredience jako káva nebo kokos, ta se následně asi hodinu provzdušňuje v čokoládovém vodopádu a pak se nalévá do tabulky. "I Willy Wonka má ve filmu takový vodopád," směje se Michal s tím, že Karlíka a továrnu na čokoládu viděli s dětmi nejméně patnáctkrát. Na otázku, jestli zná film Čokoláda s Juliette Binoche, reaguje salvou smíchu: "To myslíte ten film, kde se rozhodne večer dělat čokoládu a ráno ji má hotovou?"

Se Zuzanou pravidelně ochutnávají různé čokolády, zároveň vyrábí takové, které mají sami rádi. "Například nikdy nebudeme dělat čokošky s peprmintem, protože ho nesnáším. Nedokázali bychom se shodnout, jestli chutná dobře, nebo ne," říká Zuzana, která s Michalem za několik týdnů plánuje otevřít také obchod a showroom přímo v Hrabyni.

"Jaké má tahle práce negativum? Jste 24 hodin v práci. Když nejsme ve výrobně, jsme na schůzkách nebo vymýšlíme, co bychom mohli vyrobit," říká Zuzana. "Třeba já jsem včera vstával ve čtyři hodiny ráno, protože jsem přemýšlel, co všechno musíme udělat. Ale pak máte zase hrozně dlouhý den," říká optimisticky Michal. "Ne, opravdu, je to potěšení. Rád si povídám s lidmi, a kdybych vyráběl ozubená kola, tak se se mnou nikdo nebaví. A hlavně, když vyrobíte první čokoládku, zabalíte ji do krabičky a pak držíte v ruce, zažíváte nepopsatelný pocit."

