Cena královské rodiny a pobyt v Himálaji pomohly Češce jít za svým snem. Chce se stát hudebnicí

před 57 minutami

Třináct let hraje Marie Čejnová na akordeon. Studovala dvě střední školy a rok před maturitou se rozhodovala, zda se v budoucnu naplno věnovat hudbě, nebo raději jinému povolání. Nakonec jí pomohla třítýdenní školní expedice v Himálaji, kde byla spolu s dalšími spolužáky bez internetu a spojení s rodinou. Dnes studuje prestižní hudební akademii v Dánsku.

Jako šestnáctiletá začala plzeňská rodačka Marie Čejnová studovat dvě střední školy - všeobecné gymnázium a hudební konzervatoř. V té době již devět let hrála na akordeon, jen si nebyla jistá, jestli její koníček někdy přeroste ve skutečné povolání. Dnes dvacetiletá dívka začala první akademický rok na prestižní Akademii hudby Carla Nielsena v dánském městě Odense.

K rozhodnutí věnovat se hudbě naplno jí kupodivu nepomohly koncerty nebo stovky hodin tréninku, ale třítýdenní expedice v Himálaji. "Nás deset studentů z gymplu vyrazilo vloni po několikaměsíčních přípravách s vozíčkářem do Himálaje. Byli jsme tam tři týdny bez mobilu, sociálních médií a podobných věcí. Pobyt mi pomohl si uvědomit, co chci a co bych ráda do budoucna dělala," popsala Aktuálně.cz.

Královská myšlenka pro všechny bez rozdílu

Její střední škola se totiž jako jedna ze 160 českých vzdělávacích institucí zapojila do prestižního programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Ten je zaměřený na podporu mimoškolních aktivit a neformálního vzdělávání mladých lidí ve věku 14 až 24 let.

Studenti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, si sami pod vedením mentora určí cíle, kterých chtějí dosáhnout, ať už v oblasti sportu, umění, diplomacie, či neziskových aktivit. Ačkoliv se jedná o aktivitu vymyšlenou královskou rodinou, přístup k ní mají všichni bez ohledu na původ, národnost či zaměření. Za to, že se aktivitě vydrží věnovat předepsanou dobu, získávají účastníci na konci roku certifikát.

Kromě něj ale dokážou něco mnohem důležitějšího - splnit to, co si předsevzali, třeba dostat se na vysokou školu. "Před rokem a půl, když jsem s programem začínala, byl můj cíl dostat se na hudební akademii a zdál se mi naprosto nesplnitelný, nakonec se to ale podařilo," sděluje Čejnová.

V plnění cílů však přihlášení nejsou sami. Pomáhají jim jejich učitelé i škola samotná. Například zahraniční expedice by totiž nebylo možné absolvovat bez souhlasu a podpory ředitelů škol. Právě expedice v rámci Česka i mimo něj patří mezi oblíbené aktivity účastníků.

"Díky expedicím jsem si rozšířila komfortní zónu, zjistila jsem, že se dokážu ve složitých situacích správně rozhodnout, a celkově si dodala sebevědomí," uvedla ke svým zkušenostem studentka z Rumburku Kateřina Veselá. Mladí lidé se v doprovodu vyučujících ve volné přírodě učí nejen stanovat či vařit na vařiči, ale také správně se orientovat nebo se dohodnout s ostatními.

Čejnová přiznává, že být týdny bez spojení s rodinou bylo někdy náročné: "Měla jsem strach, jestli se doma něco nestalo, ten pocit odloučení byl zvláštní. Tady v Česku nebo i Evropě bereme všechno automaticky. Třeba když jsem v Dánsku a potřebuju zavolat mámě, na kolik stupňů se pere nějaké tričko, jsem s ní ve spojení za dvacet sekund. Ale v Himálaji je ten život úplně jiný."

Ze zážitků z himálajské expedice čerpá dodneška. Pravidelně také jezdí na tábory po celém světě.

Česká organizace je nejrychleji rostoucí na světě

Mezinárodní program založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty II. princ Filip, vévoda z Edinburghu. V Česku funguje již třiadvacet let, ale svůj boom zažívá posledních sedm let. Od roku 2011 vzrostl počet zapojených vzdělávacích organizací z 12 na 160. A v uplynulém roce se projektu aktivně účastnilo dva tisíce mladých lidí. Česká organizace je také podle Brita Johna Maye, generálního tajemníka nadace, nejrychleji rostoucí z celé globální sítě.

Čeští studenti se tak mohou porovnávat s těmi britskými, americkými, jihoafrickými nebo třeba čínskými. Rámcová pravidla plnění jsou totiž pro všechny stejná, což jim poskytuje neocenitelnou výhodu při přihlašování se na studijní pobyt v zahraničí nebo třeba u výběrového řízení budoucího zaměstnavatele.

To potvrzuje i případ Marie Čejnové. Ačkoliv přiznává, že více než samotný certifikát jí k úspěšnému přijetí na dánskou hudební akademii pomohla vytrvalost, které se i s přispěním programu naučila. "Byly to každodenní půlroční přípravy. Nebylo to jen hraní, ale i intonace a dějiny hudby. A ještě jsem je musela skloubit s přípravou na maturitu," popsala Plzeňanka.

Nyní je v Dánsku druhým měsícem. Do Česka se ale pravidelně vrací, třeba na probíhající celosvětovou konferenci programu, na kterou se do Prahy sjeli inspirativní mladí lidé a zahraniční osobnosti. Jejich cílem je hledat inovativní řešení soudobých problémů společnosti. Třeba i toho, jak překonávat bariéry nebo více integrovat menšiny do většinové společnosti.

Nejlepší čeští účastníci programu navíc obdrží v úterý z rukou prince Edwarda, syna královny Alžběty II. a prince Filipa, zlaté ocenění za svou snahu a vytrvalost. Podle projektového manažera české organizace Martina Batka jich bude celkem 91, což je nejvíce v třiadvacetileté historii fungování organizace v České republice.