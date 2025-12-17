Asijská tržnice Sapa obvykle plní média raziemi celníků kvůli padělanému zboží či udělenými pokutami od různých inspekcí. Místo s divokou historií ale není jen o kontroverzích - je také plné barev, vůní a chutí, které z pražské tržnice dělají unikátní svět sám pro sebe. Vydejte se s námi na komentovanou prohlídku zákoutími tržnice Sapa.
Zrovna před několika dny celníci v Sapě odhalili padělky za miliony korun - a rozhodně to nebyl ojedinělý případ. Tržnice má za sebou pohnutou minulost spojenou s opakovanými odhaleními nelegálních aktivit. Policie, celníci, veterináři i tajné služby v minulosti upozorňovali zejména na problémy s potravinami, padělky, ale také s drogami či praním špinavých peněz.
Navzdory této pověsti ale dnes Sapa nabízí mnohem víc, než si řada lidí myslí. Rozhodně totiž neplatí stereotyp, že by zde návštěvníka čekaly jen uličky s oblečením a hračkami.
„Sapa je takový skrytý klenot v Praze, na který se sjíždějí i Vietnamci z ostatních zemí. Za jídlem, kulturou, za tím zážitkem, který Sapa nabízí,“ říká Jerry Vuong, který je náš průvodce. Jeho vietnamské jméno je Tung, ale školní tělocvikář mu začal říkat Jerry – byl totiž nejmenší ze třídy a měl snědší barvu pleti. Jméno mu zůstalo dodnes.
Město ve městě
Jerry se do Česka přistěhoval jako kluk v devadesátých letech. Rodina se usadila v Praze a v Sapě si otevřela stánek s textilem. Jerry tu strávil velkou část dětství a dospívání. A jak sám říká, „má Sapu proježděnou na kole křížem krážem“. Dnes už pracuje ve financích, o víkendech však zájemce provází zákoutími tržnice. Tento typ prohlídek je stále populárnější.
Dnešní tržnice stojí na místě bývalého masokombinátu. „Na konci roku 1999 tu skončil provoz, areál převzali Vietnamci a už na začátku roku 2000 z něj byla plně funkční vietnamská tržnice,“ vysvětluje Jerry, zatímco nás provádí betonovým labyrintem chodeb, který si dodnes zachoval industriální ráz.
Kromě obchodů tu nalezneme i služby, které vietnamská komunita potřebuje: kanceláře českých i zahraničních firem, pobočky českých pojišťoven, cestovní kanceláře. Všechno ve vietnamštině. „Vietnamec, který sem přijde klidně úplně bez ničeho, si tu dokáže zařídit všechno - od trvalého pobytu a zdravotního pojištění až po oblečení a jídlo.“ Ne nadarmo se Sapě říká město ve městě. Na zhruba 35 hektarech se tu rozkládá největší vietnamská čtvrť ve střední Evropě.
Drogy i praní špinavých peněz
O Sapě se také dlouhodobě říká, že v ní platí vlastní zákony. Areál v průběhu let provázela celá řada skandálů - od padělaného zboží až po závažnou trestnou činnost.
Jen v roce 2024 zde Státní veterinární správa objevila téměř půl tuny živočišných produktů skladovaných v naprosto nevyhovujících podmínkách. O rok dříve zase Státní ústav pro kontrolu léčiv odhalil nelegální obchod s léky. V minulosti se v Sapě odehrály i závažné kriminální epizody: v roce 2017 policie v areálu odhalila varnu drog a dlouhodobě se zde zabývala také daňovými úniky či praním špinavých peněz.
Zboží z celého světa
Podobné problémy však běžný návštěvník nezpozoruje. Naopak ho upoutá všeobecný frmol, vůně a exotické chutě.
Naše tour míří do restaurace specializující se na pho cuon, takzvané „srolované pho“. Miniaturní podnik tvoří kuchyň a jídelna v jedné místnosti na dvaceti metrech čtverečních. „Takhle se vyrábějí autentické těstoviny ve Vietnamu, kde se z nich udělají palačinky z rýžového těsta, naskládají se na sebe a poté se z nich nasekají tlusté nudle pho,“ popisuje Jerry. Majitelé nemluví česky, za to se na nás zpoza pultu usmívají.
Kromě chuti útočí Sapa i na čich. Vůně koriandru se postupně mění v lehký zápach plastu, když procházíme úzkými uličkami haly s textilem. Okolo nás je k dostání všechno - od oblečení a kabelek přes spodní prádlo až po boty.
Podle Jerryho už dávno neplatí, že by se v Sapě prodávalo jen zboží z Číny a Indie. „Existuje tu vietnamská smetánka, která si potrpí na kvalitnější zboží. Někteří obchodníci proto dovážejí produkty přímo z Francie, Německa, Nizozemska, Japonska nebo Koreje,“ vysvětluje.
Buddha v Praze
Další z dominant Sapy, o které málo kdo ví, je buddhistický chrám. Nad jeho vstupem se třepetají barevné lampiony a před ním sedí zlatá socha Buddhy.
„Po Praze najdeme asi další tři chrámy, ale nejsou postavené jako chrámy. Jsou to rodinné domy, které jsou uvnitř upravené pro náboženské účely,“ zaznívá během prohlídky. Tento chrám tak podle našeho průvodce může být jediným chrámem jako takovým v Praze.
Chrám ale není jediným důkazem běžného života v Sapě. V areálu tržnice fungují také troje jesle, škola, dva společenské sály a vlastní hasičský sbor.
Desítky bylinek i druhů nudlí
Jerry nás po cestě zasvěcuje do místních tajemství – kde mají nejlepší pho, kde koupit čerstvé mořské plody, korejské produkty nebo kvalitní rýžovary. „Rýžovar je ve vietnamské kultuře jako člen rodiny. Musí být kvalitní a musí toho hodně vydržet a umět,“ vtipkuje Jerry. Vietnamci v něm kromě rýže totiž rádi vaří i polévky či buchty.
Že jsou mořské plody skutečně čerstvé si všímáme v jednom z obchůdků, kde krabi v kádi ještě pohybují klepety.
Zastavujeme se u největšího obchodu s asijskými potravinami. Uvnitř si prohlížíme cizokrajnou zeleninu, například různé odrůdy zelí pak choi, jedlou chryzantému, asijský celer, čajot a zimní meloun. „To je něco mezi cuketou a okurkou, přidává se to do různých vývarů,“ vysvětluje Jerry.
Prodávají tu ale i desítky druhů bylinek v plastových sáčcích. Kromě známého koriandru, kopru či máty tu objevujeme i klasnatku a perilu. Zaujme nás také rybí máta. „Říká se jí tak, protože smrdí po rybině,“ líčí Jerry a jednu z bylin nám podává.
Silné kafe, co chutná jako horká čokoláda
Na závěr prohlídky nás čeká jídlo ve stylu tradiční rodinné vietnamské večeře.
„Zatímco v Česku začínáme polévkou, ve Vietnamu začínáme vždycky rýží. Polévka je na finální spláchnutí všeho koření v puse,“ tvrdí Jerry. U večeře podle něj nikdy nesmí chybět rýže, zelenina, maso a polévka.
Den zakončujeme dezertem a tradiční vietnamskou překapávanou kávou s kondenzovaným mlékem. „Hodně silné kafe, které chutná jako horká čokoláda,“ popisuje Jerry. S tím se loučíme. Venku se snáší tma a z labyrintu Sapy se pomalu vydáváme z ochutnávky Vietnamu zpátky do Prahy.
