Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Tři kříže nad Odrancem. Tajemný příběh největší české nebeské záhady

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Psal se červen roku 1619 a nebe nad Vysočinou prořízl záblesk. Poté na zem dopadly žhavé kusy neznámého kovu. Zatímco věda dnes mluví o meteoritu, dobové kroniky popisují hořlavý prach a ohnivá znamení. Kam zmizely nalezené kusy a proč ten největší dodnes leží hluboko v lesích u Odrance?

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Přírodní úkaz, nebo biblická katastrofa?

Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.Foto: Aktuálně.cz / Umělá inteligence / A. I. / Dall E3 a Midjourney / Prompt engineering: Dan Poláček

Někdo mluví o přírodním jevu, jiný o zásahu shůry. A další jsou si jisti, že u Odrance se před stovkami let objevilo UFO. Kde je ale pravda a k čemu vůbec došlo?

Dobová rytina zachycující pád meteoritu u moravského Odrance 11. června 1619, publikovaná v kalendáři Šebestina Šelechovského z Šelechova.
Dobová rytina zachycující pád meteoritu u moravského Odrance 11. června 1619, publikovaná v kalendáři Šebestina Šelechovského z Šelechova.Foto: Národní muzeum Praha, se souhlasem
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.

Krimi Metoda Markovič: Straka má všechny plusy první série. A ještě něco svého

Pokračování úspěšných sérií to mají vždy těžší než jejich první díl. Nutně se porovnává, hledá se nová originalita a ozvláštnění modelu, který už jednou skvěle zafungoval. Čeká se osvědčená kvalita, ale také zjevení, záblesk jako napoprvé. Platí to i pro krimi Metoda Markovič, která po případu Hojer tentokrát sleduje kauzu Jiřího Straky. A zdá se, že se tvůrcům povedlo navázat velmi dobře.

Martin Novotný starší, obžalovaný
Martin Novotný starší, obžalovaný
Martin Novotný starší, obžalovaný

Až 18 hodin práce denně a zadarmo. Soud rozplétá případ moderního otroctví

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem údajného novodobého otroctví. Skupina čtyř příbuzných z Trutnovska podle obžaloby nalákala na práci v Česku či v Polsku osm lidí, včetně nezletilé dívky. Za práci ale nedostávali téměř žádné peníze, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali málo jídla.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama