před 1 hodinou

Anna Strnadová chodila okolo chátrající secesní budovy v Jablonci nad Nisou skoro každý den. Fasáda, kterou v 60. letech komunisté zbavili všech původních prvků, vůbec nenapovídala tomu, že by se uvnitř mohly skrývat městské lázně z 20. let. Když dospěla a dostala se na divadelní školu, měla sen založit si vlastní projekt ve velkolepém prostoru. Přemýšlela o Praze, pak jí ale kamarádka pověděla o chátrajícím autentickém prostoru. "Vůbec jsem netušila, co tady v Jablonci máme," říká šestadvacetiletá sympatická studentka. Společně se svými kamarády založila občanské sdružení, které se už pět let zasazuje o záchranu památky, zatím ale marně.