před 2 hodinami

Do Horního Vítkova se paní Jana dostala náhodou při procházce po okolí Liberce. Chátrající a opuštěný dům v pohraničí s pozemkem bez hranic a výhledem na kostel jí okamžitě padl do oka. "Tehdy jsem ještě nevěděla, že si za pár let vezmu svého muže Viktora a že tady budu opravdu bydlet," vzpomíná na přelom milénia éterická šedesátnice. O dům a raně barokní kostel se s manželem stará už devatenáct let, svatostánku sami opravili střechu a postupně mu navrací i jeho ztracený genius loci. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá.