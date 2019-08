před 2 hodinami

Pavel Palacký vyrůstal v Praze, většinu času měl ale hlavu zabořenou v příbězích o rytířích a romantické přírodě. Snil o tom, že až jednou vyroste, pořídí si hrad, kde bude svým vlastním pánem. Splnilo se mu to před dvaceti lety, když v novinách narazil na inzerát k prodeji Hauenštejna v českém pohraničí. "Byla to zřícenina s pozemky o velikosti malého sídliště, nejdřív jsem na ni neměl peníze, pak mi ale konšelé slevili," vzpomíná hradní pán. Ve dvou z celkem pěti paláců jsou dnes opravené komnaty, na dvoře se griluje a lidé mohou i na rozhlednu do věže. Podívejte se.