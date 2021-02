Italské městečko trápí odliv obyvatel, starosta prodává vybavené domy za 250 tisíc

Neoklasicistní architektura, úzké uličky a olivové háje. Takové krásy skýtá městečko Biccari na jihovýchodě Itálie. Přesto dlouhodobě trpí odlivem obyvatel a mnoho domů zeje prázdnotou. Místní starosta proto nyní neobydlené nemovitosti nabízí za výhodných cenových podmínek a doufá, že "ráj na zemi" znovu ožije.

Některá z malebných italských městeček přicházela v posledních letech s jedinečnou nabídkou. Aby do svých uliček přilákala nové obyvatele, nabízela lidem ke koupi opuštěné domy za pouhé jedno euro (26 korun). Mělo to ovšem háček. Budovy často byly zchátralé a jejich oprava vyžadovala značné investice.

Gianfilippo Mignogna, starosta města Biccari v oblasti Apulie na jihovýchodním pobřeží Itálie, si teď uvědomil, že ne každý má prostředky, aby se do rekonstrukce pustil. Proto vedle neudržovaných domů za jedno euro začal za výhodných podmínek nabízet i vybavené domy, do nichž se stačí jen nastěhovat.

Ceny nemovitostí, které město zájemcům nechá vybavit na klíč, začínají na 7500 eurech (195 tisíc korun) a většina stojí mezi deseti a třinácti tisíci eur (260 až 338 tisíc korun). Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Mignogna si od iniciativy slibuje, že by se z Biccari mladí lidé mohli přestat hromadně stěhovat za prací do velkých italských metropolí. Zatímco v 50. letech minulého století mělo městečko kolem pěti tisíc obyvatel, v současnosti jich tam podle něj žijí sotva dva tisíce.

"Úbytek populace je dlouhodobě naší otevřenou ránou. Místní se stěhují pryč, a přestávají sem jezdit dokonce i během léta, což dříve dělávali. Velké množství domů, v nichž by se dalo normálně bydlet, je prázdných a pomalu chátrá. Když jsem se nedávno procházel ulicemi a občas si všiml malé cedulky s nabídkou prodeje nebo pronájmu, kterou nikdo pořádně nevidí, řekl jsem si, že s tím musím něco udělat," vysvětlil starosta.

Majitele, kteří o své nemovitosti už nemají zájem, přesvědčil, aby se je s jeho pomocí pokusili prodat, a v současnosti je tak zájemcům k dispozici už dvanáct domů v horším stavu za jedno euro a dvacet v lepším stavu za vyšší cenu. Nové obyvatele by však podle Mignogny potřebovalo více než sto dalších budov.

Fotografie a plánky nemovitostí bude postupně přidávat na webové stránky města, kde budou rozdělené do dvou zmiňovaných sekcí. Ti, kteří si vyberou jednoeurový dům, budou muset složit vratnou zálohu ve výši tří tisíc eur (78 tisíc korun), kterou dostanou zpátky, jakmile na vlastní náklady dokončí opravy. Ty na rozdíl od jiných italských měst, která s podobnou nabídkou přišla, nemusí být hotové do tří let a mohou trvat i déle.

Ráj na zemi, daleko od shonu velkoměsta

Městečko Biccari je obklopené pohořím Monti Dauni, hustými lesy, rozlehlými pastvami, olivovými háji a jezerem. Leží na úpatí vrcholu Monte Cornacchia, z něhož je výhled na pobřeží Jaderského moře, poloostrov Gargano a Tremitské ostrovy. V jeho okolí lze najít pozůstatky prehistorického osídlení.

Biccari založili staří Římané na ruinách primitivní vesnice a nevzkvétalo jen v období antiky, ale i ve středověku. Památkou na původní opevnění je věž hned u vstupu do středu města, ve které se pravidelně konají umělecké výstavy a sídlí tu také stálá expozice místní historie.

"Naše městečko je ráj na zemi s ideálními podmínkami pro turistiku. Nadýcháte se tu čerstvého vzduchu a odpočinete si od chaosu, shonu a hluku velkoměsta," vyzdvihl Mignogna.

Všechny nabízené nemovitosti leží v historickém jádru města, soustředěném kolem starobylé věže. Vybavené domy jsou většinou menší, s rozlohou okolo 50 až 70 metrů čtverečních a dvěma patry. Většinu z nich dříve využívaly jako prázdninové sídlo rodiny emigrantů.