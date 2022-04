Jíst třikrát denně není zdravé, varují vědci. Mají překvapivé doporučení

Tři hlavní jídla denně nepatří podle vědců mezi nejzdravější styl stravování. Nejvhodnější je omezit příjem kalorií a dopřát tělu alespoň 12hodinový půst, který má pro organismus pozitivní účinky.

Lidstvo si za poslední století zvyklo na snídani, oběd a večeři, ale podle vědců se to brzy může změnit. Životní styl je daleko klidnější a nevykonáváme náročnou práci jako v 19. století, v obdobní průmyslové revoluce, takže potřebujeme daleko méně kalorií.

Otázkou podle odborníků není, jak často jíst, ale zamyslet se nad tím, kdy nejíst. "Když dopřejeme našemu tělu alespoň dvanáct hodin denně bez jídla, umožníme trávicí soustavě odpočinout si," říká pro web BBC Emily Manoogianová, klinická výzkumnice ze Salkova institutu pro biologická studia v Kalifornii a autorka článku z roku 2019 s názvem Kdy jíst.

Každodenní hladovění má podle ní řadu výhod. Tělo díky půstu může sledovat poškození a odstraňovat vadné verze běžných bílkovin, které jsou spojovány s řadou onemocnění. Půst také dává organismu přestávku, aby mohl ukládat potravu a dostat energii, kam potřebuje. Zároveň může uvolňovat energii z tělesných zásob.

Kolik jídel denně

Někteří odborníci tvrdí, že nejlepší je proto jedno jídlo denně, včetně Davida Levitského, profesora na Cornell University's College of Human Ecology v New Yorku, který sám takto postupuje. "Když vám ukážu jídlo nebo obrázky jídla, pravděpodobně budete mít hlad, a čím častěji máte jídlo před sebou, tím více toho denně sníte," říká. Levitský to vysvětluje tím, že dřív lidé jedli, když byla potrava k dispozici. Hlad je podle něj především psychologický pocit.

Emily Manoogianová ale nedoporučuje držet se jednoho jídla denně, protože to může zvýšit hladinu glukózy v krvi. Radí ideálně dvě jídla denně, přičemž většinu kalorií zkonzumovat v první polovině dne, vyhnout se jedení v pozdních hodinách a dopřát tělu půst hlavně přes noc.

