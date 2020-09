Matka, která pomáhá matkám. Samoživitelkám v nouzi dává potraviny i základní potřeby

Barbora Pěničková

Režisérka, scenáristka a novinářka Silvie Dymáková pomáhá matkám samoživitelkám a plní jejich domácnosti jídlem, pitím a dalším potřebným zbožím. Tyto ženy také učí lépe hospodařit s rozpočtem a motivuje je k seberealizaci. Nadace Karla Janečka ji za to jmenovala Laskavcem, což je označení pro lidi, kteří nezištně konají dobré skutky.

Jméno režisérky Silvie Dymákové je v kruzích lidskosti, vstřícnosti a pomoci druhým dobře známé. V roce 2013 natočila dokumentární film Šmejdi, který skrytou kamerou zachycuje praktiky prodeje na předváděcích akcích pro seniory. Za snímek získala Českého lva. V minulosti pomáhala také lidem bez domova a v azylových domech.

Nyní rodačka z Frýdlantu směřuje pozornost k matkám samoživitelkám, které se ocitly v těžké životní situaci a mají problémy neúplnou rodinu uživit.

Dostat dobro a poslat ho dál

K tématu samoživitelek režisérku přivedla reportáž, kterou před lety pro pořad 168 hodin České televize natočila její kolegyně Nora Fridrichová. "Do té doby pro mě byla péče o dítě úplně cizí vesmír. Když se mi potom narodil syn, abstraktní se stalo konkrétním a otevřel se mi nový obzor," vzpomíná Silvie Dymáková na okamžik, kdy pochopila, kolik peněz, sil a energie výchova dítěte vyžaduje. "Řekla jsem si - mám skvělého partnera a zázemí, jak to ale sakra zvládají ženské, které jsou na to samy a nemají peníze ani oporu?"

Od roku 2018 je tak Silvie Dymáková matkou, která pomáhá jiným matkám a jejich dětem - v 99 procentech případů rodiče v nouzi se jedná o ženu. Ve spolupráci s on-line supermarketem Košík.cz jim dováží nákupy potřebného zboží pro základní chod domácnosti.

Finanční prostředky získává od dobrovolných dárců a sponzorů, s partnerem Petrem Bělíkem už rozvezli nákupy v hodnotě jeden a půl milionu korun do přibližně 400 neúplných rodin. Ty režisérka vybírá dvěma cestami - přes oblastní charity a Klub svobodných matek. "Maminkám zasílám dotazník a z jejich odpovědí lze vyčíst, kdo pomoc skutečně potřebuje. Existuje totiž spousta případů, kdy evidentně zapírají partnera, peníze nebo utrácejí za věci, bez kterých se člověk v běžném životě obejde," říká. Lidé se podle ní snaží různými způsoby systém obejít, aby například dosáhli na dávky, což Silvie Dymáková podporovat nechce.

"Většinou se daří případy prověřit opravdu dobře, ale samozřejmě to není stoprocentní. To mě potom mrzí a mám pocit, že jsem selhala. Přesto platí, že naprostá většina lidí, kterým pomáháme, je poctivá a nachází se opravdu v nouzi," pokračuje s tím, že spousta samoživitelek chce dobro, které dostane, předávat dál. Tak v komunitě aspoň sdílí hračky či oblečení po dětech, které odrostou, nebo něco vlastnoručně vyrobí. To je směr, který chce Silvie Dymáková nadále podporovat. "Jedna maminka poslala mému synovi jako poděkování háčkovaného králíčka. Nasdílela jsem to na sociální sítě a strhla se lavina poptávky," popisuje.

Otočit kormidlo správným směrem

Režisérka od té doby vymýšlí způsob, jak dát matkám samoživitelkám prostor, aby si mohly přivydělat vlastní tvorbou, a peníze si tak zasloužily za odvedenou práci, než aby "jen" dostávaly jídlo. Možná tak vznikne e-shop, možná Dymáková zorganizuje workshop, aby maminky získaly aspoň základní povědomí o provozování živnosti a základech podnikání. "Hledáme vhodný mechanismus, ale tohle je směr, kterým bych chtěla otáčet kormidlo."

Jak Silvie Dymáková říká, předtím se věnovala lidem bez domova a seniorům, teď jí zkřížily cestu matky v nesnázích. "Je to náročná sociální skupina a pro mě doslova emoční horská dráha. Ale to není důvod nepomáhat," říká žena, která za svou iniciativu získala titul Laskavec.