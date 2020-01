Naběhané kilometry mění v peníze, pomáhá tak handicapovaným. Zatím vybrala 346 tisíc

Barbora Pěničková

Lednovým laskavcem se stala Babeta Schneiderová, která organizuje charitativní akci s názvem Adventní běhání. Do komunity zapojila už přes dva tisíce lidí a pomáhá handicapovaným dětem.

Běhání pro ni znamená svobodu. Nadchla se pro něj, když žila v zahraničí, a vášeň pro tento sport nevyprchala ani po návratu do Česka. "Při běhu je člověk sám se svými myšlenkami a má prostor na přemýšlení. Je to úžasná věc, ke které člověk nepotřebuje nic jiného než své nohy, boty a odhodlání," říká Babeta Schneiderová, pro kterou běh už dávno není jen volnočasovou aktivitou - před pěti lety založila charitativní iniciativu Adventní běhání, která již druhým rokem pomáhá rodinám handicapovaných dětí.

"Ráda překonávám překážky a zbytečně nehledám důvody, proč něco nejde," usmívá se Babeta Schneiderová, která v "běžném životě" vede síť hotelů a hostelů Boho Co, začínala však doslova od nuly. "Když jsem se po gymplu nedostala na vysokou školu, odjela jsem jako au-pair do Ameriky. Pak jsem se vydala do Anglie, kde jsem nakonec zůstala sedm let," vzpomíná. "Neměla jsem kde bydlet, proto jsem nastoupila jako uklízečka v hostelu, kde mi nabídli i ubytování."

Potom se přesunula do kuchyně, následně na recepci a postupně se vypracovala až na nejvyšší manažerskou pozici.

Anglie Babetě Schneiderové přirostla k srdci a vnímá ji dodnes jako svůj druhý domov, kde má spoustu přátel. Mezi nimi je i skupinka ultramaratonců, kteří začali organizovat každodenní běhání právě v období adventu. "Do poslední chvíle jsem si myslela, že v Anglii už zůstanu. Nakonec jsem se ale vrátila zpátky." Nechala se však inspirovat a Adventní běhání po vzoru svých přátel zavedla i v rodné zemi.

Za každého počasí

"Na začátku nás bylo asi dvacet, začalo se to ale rychle šířit." Hlavní platformou Adventního běhání je facebooková skupina, která dnes čítá bezmála dva a půl tisíce členů. Babeta Schneiderová organizuje skupinové výběhy a běhá se celý rok, nejen před Vánoci. "Navzájem se motivujeme, jezdíme na běho-výlety, na závody, chodíme spolu na pivo. A pak běhá každý sám tam, kde zrovna je," říká zakladatelka projektu.

Každou středu ráno a za každého počasí členové skupiny společně vybíhají na snídani. "Startujeme v 6:45 ze Sophie’s Hostelu nedaleko zastávky I. P. Pavlova a běžíme probouzejícím se centrem Prahy dolů k řece, nahoru ke kyvadlu, přes Karlův most a pak zpátky," popisuje pravidelnou trasu.

Od prvního do pětadvacátého prosince potom probíhá samotné charitativní Adventní běhání, kdy členové skupiny vybíhají každý den minimálně na třicet minut. Naběhané kilometry potom sponzoři a spřátelené firmy, se kterými Babeta Schneiderová spolupracuje a které projekt podporují, přepočítají na peníze.

Výtěžek putuje k rodinám handicapovaných dětí, které mají specifické potřeby a často velmi nákladnou léčbu. Doposud se vybralo celkem 346 180 korun a Babeta Schneiderová doufá, že v budoucnu projekt podpoří také například seniory a další, kteří v životě potřebují pomoc.

Za svou iniciativu Babeta Schneiderová získala titul Laskavec. Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.