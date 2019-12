Dvacetiletý student zkrášluje rodnou vesnici a zpříjemňuje její atmosféru

Dvacetiletému Tomáši Adamcovi z Moravičan není lhostejné prostředí, ve kterém žije. V malé obci na Mohelnicku buduje komunitní centrum, sází stromy a snaží se o zachování návsi. Za své aktivity se stal listopadovým laskavcem Nadace Karla Janečka, která v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi nezištně konající dobré skutky.

Vztah k místu, kde člověk vyrůstá a žije, je pro Tomáše Adamce důležitým předpokladem pro spokojený život. "V Moravičanech mám velkou rodinu a hluboké kořeny. Z tohoto prostředí čerpám, mám se oč opřít a dál ten vztah předávám lidem ve svém okolí," říká cílevědomý mladík, kterému podoba a osud rodné obce nedaleko Mohelnice nikdy nebyly lhostejné.

Je mu teprve dvacet let, Tomáše Adamce ale baví práce s lidmi a aktivní zapojování do dění v obci vnímá už od dětství jako běžnou službu veřejnosti. Jeho samotného prý tato činnost velmi posiluje a rozvíjí. "Tím, co dělám, se především učím komunikovat s lidmi i něco nového vytvářet," říká mladík.

Svými aktivitami a projekty se snaží změnit zažitý model, který podle něj přetrvává ještě z dob minulého režimu: netečnost a obavy z toho, co si druzí pomyslí, když se člověk veřejně projeví.

Zvelebovat Moravičany plánuje i v příštím roce, kdy chce začít s revitalizací farních zahrad, kde je spousta práce na několik let. Chystá se veřejná výsadba stromů, keřů, luk, bylinkových i květinových záhonů, budování zahradní kaple.

"Plánujeme také kulturní akce a osvěty. Pozemky jsou rozsáhlé, můžeme si dovolit větší projekty. Ve vzdálenější budoucnosti bych se rád podílel na úpravách veřejných ploch v obci a okolní krajině," prozrazuje mladík a všem, kdo k místu svého života přistupují se stejnou optikou, vzkazuje následující: "Určitě se není čeho bát. Každá nová věc má své bolesti v začátcích, ale výsledek stojí za to. Důležité je si věřit, umět naslouchat ostatním a mít podporu u těch nejbližších."

Za svou iniciativu Tomáš Adamec nyní získal titul Laskavec. Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.