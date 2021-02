Desetiletý Kyuta hodlá přibrat na 105 kilo. Chce se stát hvězdou sumo

Desetiletý japonský chlapec Kyuta Kumagai je výjimečný. Váží 85 kilogramů a do dvou let hodlá přibrat na 105 kilo. Je sportovec, tvrdě pracuje na tom, aby se stal hvězdou zápasů sumo. Už teď poráží soupeře o pět či šest let starší. Jeho snahu stát se nejlepším zachytil fotoreportér agentury Reuters Kim Kyung-Hoon.

Kyuta Kumagai se stal v uplynulém roce světovým šampionem v sumo v kategorii mladých sportovců do deseti let. Porazil borce z Velké Británie a z Ukrajiny. Jeho režim je tvrdý - pod vedením otce Taisukeho trénuje šest dní v týdnu. Tréninky tráví především v místním sumo klubu nebo v posilovně. Ale potkáte ho i v plaveckém bazénu nebo na atletickém stadionu, kde rozvíjí pružnost, výbušnost a rychlost. I ty jsou při zápasech sumo potřebné.

Kyuta začal se zápasy sumo už v mateřské škole, právě tehdy ho otec přihlásil na první turnaj. "To jsem ho ještě nic neučil, spoustu věcí uměl sám od sebe, je přirozený talent," říká Kyutův táta, bývalý amatérský zápasník sumo. "Když ten dětský turnaj vyhrál, pomyslel jsem si, že v něm může být něco výjimečného," dodává. Chlapec svou motivaci vysvětluje docela jednoduše: "Je zábava porážet starší kluky."

Když Taisuke odhalil synův talent, přestěhoval se s rodinou k Tokiu. Do Fukagawy, která je věhlasná tím, že tam umějí vychovat skvělé zápasníky. Často trénuje se synem v boji jeden na jednoho. A nešetří ho - Kyuta občas v jeho sevření nemůže nabrat dech a derou se mu do očí slzy. Jenže Taisuke věří, že jinak to nejde. Podle něj je to jediná cesta, jak se jeho chlapec může stát tím nejlepším.

"Nemyslím si, že by byl pod tlakem," věří Taisuke. "Myslím, že zvládá vytvořit si i nějaký čas pro sebe a na hry s kamarády," vysvětluje. Trénink desetiletého bojovníka je drahý a vyžaduje nasazení od celé rodiny, včetně matky Makiko. "Vsadil jsem na jeho sportovní kariéru všechno," přiznává chlapcův táta.

Jedním z klíčových prvků při výcviku zápasníka sumo je dieta. Desetiletý hoch musí denně sníst jídlo o energetické hodnotě 2700 až 4000 kalorií. Musí také vypít více než litr mléka a konzumovat předepsané množství proteinů. Jeho oblíbenou cestou, jak toho dosáhnout, jsou steaky.

Před sebou má cíl přibrat na 105 kilogramů do dvou let. Pokud se mu to podaří, má šanci, že ho přijmou do špičkového sumo týmu. Kyutův nynější trenér, bývalý profesionální zápasník Schinchi Tara, říká, že chlapec na to má. "Je to velký talent," konstatuje.

Kyuta sní o tom, že se jednou stane velkým šampionem, takzvaným jokozunou. Ale ví, že k tomu vede bolestná cesta. "Trénink sumo není zrovna něco, co byste si pokaždé radostně užívali," vysvětluje.