Nebuďte poseroutkové, pojďte hrát. Unikátní pražská kavárna láká na stovky deskovek

Deskové hry už dávno nejsou dětskou zábavou. To potvrzuje i rostoucí zájem Čechů o kavárny a hospody, které kombinují společenskou atmosféru s možností zahrát si stolní hry. Právě to je cílem vršovického podniku Bohemian Boards and Brews. První pražská herní kavárna, která zájemcům nabízí vypůjčení více než šesti set titulů, funguje už téměř dekádu.

Prahu pohltila mlha. Zpoza železné mříže domu s opraskanou béžovou fasádou se line teplé světlo. Nenápadná budova v neprosvětlené ulici na pražských Vršovicích skrývá malebnou rustikální kavárnu Bohemia Boadrs and Brews, jejímž interiérem se nese vůně čerstvého máslového popkornu. Otevřeli teprve před půl hodinou, ale téměř každý stůl v podniku je už obsazený.

"Já netuším, co bychom mohli hrát," povzdechne si brunetka s kulatými brýlemi, která do podniku přišla se svým přítelem. Zanedlouho přichází třiadvacetiletý Jiří Beneš, odborník na deskové hry z vydavatelství Tlama Games, jehož úkolem je návštěvníkům doporučit, které hry by je mohly bavit, a následně jim vysvětlit pravidla.

"Zkuste ,Tos přehnal'. Je to kvíz o zajímavostech. Nemusíte nic vědět, jen tipujete a kdo tipne víc, ten vyhrál," popisuje zjednodušeně. "To je skvělý," odpovídá slečna s širokým úsměvem, zatímco jí zdejší "herní guru" titul dál přibližuje.

Před železným barem postává usměvavý Američan Douglas Kaufman. Ten se před více než osmi lety rozhodl ve zdejší čtvrti vybudovat prostor, kde budou moci lidé zapomenout na všední starosti při hraní deskových her, zatímco popíjejí dobře uvařené espresso nebo pivo z řemeslného minipivovaru.

"Než jsem svůj podnik otevřel, navštívil jsem spoustu míst. Jedno mě obzvlášť inspirovalo - podnik v Bristolu ve Velké Británii jménem Chance Encounters. Je na příjemné, útulné ulici a má staromódní okna s kovovými rámy. Když tam přijdete večer a všude venku je tma a chladno, uvnitř všechno září teplem. Vytváří to úžasně pohodovou atmosféru. Takový pocit jsem chtěl vytvořit i zde," vypráví.

V úzké spolupráci s českou architektkou Helenou Paz se mu podařilo tuto vizi uskutečnit. Prostředí připomínající moderní hospodu s přívětivou energií, kde na každé polici čekají deskové klasiky jako Jízdenky, prosím!, Krycí jména, Azul nebo oblíbené Karty proti lidskosti, láká pozornost mnoha místních i cizinců. Nebylo tomu tak ale vždy.

Hráči zde mohou za poplatek 70 korun vyzkoušet více než šest set deskových her pro všechny věkové kategorie i úrovně zkušeností. "Trvalo asi rok, než lidé pochopili, že sem přijdou a zaplatí peníze, aby si mohli půjčit naše hry. A dodnes se někteří podivují, že nevěděli, že musí platit nebo že mohou sedět a hrát jen po určitou dobu. Třeba v pátek a v sobotu, když je plno, tak čas na hraní omezujeme na tři hodiny," popisuje. V týdnu se však běžně stává, že zde mohou návštěvníci prosedět i celou noc.

Pro Kaufmana jsou deskovky srdcovou záležitostí. "Před rokem 2009 jsem je nikdy nehrál. A pak se mi jednou v noci zdálo o nápadu na design deskové hry. Tak jsem si říkal, aha, zajímalo by mě, jestli by něco takového šlo udělat. A pak jsem zkoumal, jak se vůbec taková hra vyrábí. To byl ten první krok k objevení tohoto koníčku," vzpomíná.

Jeho podnik skrývá i vzácné tituly, jako jsou například ručně vyráběné dřevěné hry od britského designéra Gavina Birnbauma. Několik z nich si podnik schovává ve skladu a vytahuje pouze při zvláštních příležitostech. "Jde o autora stojícího za hrou s názvem QE. Než vyšla jako klasická deskovka, vyráběl ji ze dřeva ručně a já tento kousek vlastním. Takových je na světe velmi málo," vypráví Kaufman.

Preferované hry mezi návštěvníky vršovické kavárny se přirozeně liší podle věkových skupin - zatímco starší generace často sáhne po klasice, jako jsou Dostihy a sázky, mladí lidé dávají přednost zábavným a odvážnějším hrám, které mohou zahrnovat i pikantnější či komické prvky, jako třeba What Do You Meme. "Teď letí hodně Krycí jména, Dixit, Secret Hitler nebo Výbušné kočičky. Pro zkušené hráče jsou to až moc jednoduché tituly. Ale pro nehráče, kteří se chtějí jen bavit, jsou úplně boží," vysvětluje Beneš.

Na otázku, proč hry Čechy tolik lákají, má Kaufman jasnou odpověď. "Dnes je každý přilepený k telefonu. Hry poskytují lidem snadný způsob interakce, kdy konverzace nemusí být nucená. Je to strukturovaná zábava. Můžete komunikovat s lidmi, aniž byste měli pocit, že je to všechno na vašich bedrech. Nemusíte se stresovat kvůli tomu, abyste udrželi interakci a zábavu. Hry to udělají za vás," popisuje.

Herní kultura v Česku je navíc podle podnikatele velmi příznivá. "Máme tady několik skvělých tvůrců deskových her i výborné společnosti, které hry vyvíjejí. A je tu spousta lidí, kteří je rádi hrají. Řekl bych, že Česko patří mezi pět nejlepších zemí na světě, co se týče hraní i navrhování deskových her," říká.

Pokud jde o ty, kteří váhají, zda vyzkoušet deskové hry v jeho podniku, nebo si zahrát s cizími lidmi, majitel Bohemian Boards and Brews se široce směje. "Nebuďte takoví poseroutkové! Hráči jsou jedni z nejspolečenštějších lidí, které potkáte. Potřebují ke hraní další lidi, takže jsou vždy otevření učení a sdílení zábavy," uzavírá.