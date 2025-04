Narušení biologických hodin může mít negativní dopad na zdraví, ukázala studie

Nepravidelný denní režim světla a stravování může vést k závažným metabolickým poruchám, například ke zhoršené regulaci hladiny glukózy v krvi nebo ke změnám v metabolismu tuků. Vyplývá to z nové studie vědců z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR.

Odborníci v experimentu dlouhodobě vystavovali samice laboratorních potkanů stálému světlu, přičemž jim zároveň podávali krmení v nevhodnou denní dobu. Takový zásah narušil přirozenou funkci centrálních biologických hodin v mozku, které za normálních podmínek řídí rytmy v těle.

V důsledku toho se u zvířat objevily poruchy spánkového i reprodukčního cyklu a rozvrátily se také cirkadiánní rytmy v různých tkáních, včetně jater a slinivky.

"Naše výsledky ukazují, že narušení biologických hodin může mít negativní dopad na metabolické zdraví, což se obzvláště týká osob s nepravidelným režimem, jako jsou pracovníci ve směnném provozu," uvedla autorka studie Alena Sumová.

Zkoumaná zvířata měla v důsledku narušení vnitřních hodin zhoršenou schopnost regulovat hladinu glukózy v krvi, což je jeden z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj cukrovky. V játrech se navíc objevily metabolické změny, konkrétně hromadění acylkarnitinů - sloučenin, které jsou zapojené do přenosu mastných kyselin do mitochondrií. To podle vědců naznačuje poruchu metabolismu tuků.

Studie zároveň poukazuje na možné využití acylkarnitinů jako biomarkerů při diagnostice metabolických poruch. Výsledky mohou přispět k vývoji nových preventivních a léčebných přístupů.