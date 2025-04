Umělá inteligence ženy znevýhodňuje. Místo strašáka mohou mít asistentku i rádkyni

Když se řekne „umělá inteligence“, leckomu se vybaví složité algoritmy a programování, což může rovnou odradit od jejího využívání. Vzhledem k tomu, že technologie jsou v současnosti stále spíš doménou mužů, má mnoho žen pocit, že pro ně není v digitálním světě místo. Přitom právě umělá inteligence může být jejich spojencem - i bez nutnosti rozumět kódu. Stačí vědět, jak ji využít.

World Economic Forum ve své zprávě varuje, že ženy častěji pracují v oborech, které mohou být nahrazeny automatizací a umělou inteligencí (AI) - konkrétně jde o 57 procent žen oproti 43 procentům mužů. Zároveň muži dominují profesím, kde AI spíše pomáhá, než nahrazuje. Tím se otevírá prostor pro ještě větší nerovnost na trhu práce. Je to problém, který se musí řešit na systémové úrovni, ale ženám může zásadně pomoci i změna vnímání umělé inteligence, která pro ně nemusí být strašákem, ale výkonným asistentem a rádcem v každodenním životě.

Umělá inteligence umí pomoci s organizací denního režimu, kalendářem nebo připomenutím důležitých úkolů. Využití pro rodiče může být třeba takové, že se umělé inteligence jednoduše zeptají na to, co rychlého uvařit k večeři, nebo třeba pomůže vymyslet hry s dětmi.

"Napíšu nebo řeknu: mám malé miminko. Jsou mu tři měsíce, jaké jsou ideální aktivity, abych ho zabavil a zároveň to podpořilo jeho zdravý vývoj," říká Jakub Kubů, spoluzakladatel České asociace umělé inteligence, s tím, že se uživatel nemusí bát, že by dostal neověřené informace, protože je nástroje často rovnou uvádí, nebo si o ně můžeme napsat příkazem.

Umělá inteligence může jednoduše fungovat jako kamarádka nebo poradkyně. Ať už na trošku povrchnější věci jako styling nebo make-up, tak po ty vážnější, které se týkají úzkostí, pocitů bezmoci nebo nejistoty.

"Například expert na AI Jan Romportl má start-up ​Elin.ai, který vyvíjí mobilní aplikaci zaměřenou na podporu duševního zdraví mladých lidí," upřesňuje Kubů. Díky strojovému učení se Elin.ai přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů a poskytuje rady, povzbuzení či motivaci v různých životních situacích.

Recept jak od Pohlreicha

Umělá inteligence se pozvolna propíjí snad do všech koutů lidského života, a tedy ani zdravý životní styl není výjimkou. "U nás v Creative Dock se umělou inteligencí zabýváme v mnoha oborech a musím říct, že mě nepřestává překvapovat, kde všude nachází své uplatnění. To platí samozřejmě i v oblasti vaření a zdravé výživy," potvrzuje šéfka technologické společnosti Creative Dock Gabriela Teissing.

"Velmi však záleží na tom, jak se jí zeptáte a jakou očekáváte odpověď. Můžete buď jen tak hledat inspiraci anebo chtít nějaký kompletní recept. Dobře v tomto ohledu funguje chatGPT (ideálně ve verzi 4 nebo 4.0) nebo Gemini od Google," radí Gabriela Teissing. Vyfoťte třeba, co máte v lednici nebo ve spíži, a zeptejte se umělé inteligence, jaký zdravý pokrm by vám doporučila z daných surovin vytvořit. Můžete zkusit i pokročilejší dotazy, třeba se zeptejte, co by z těchto surovin udělal Zdeněk Pohlreich nebo Jamie Oliver.

"Umělá inteligence samozřejmě dokáže pracovat i s různými formami stravovacích omezení, ať už jste vegetarián, nebo třeba nesmíte lepek," připomíná Teissing.

Pokud pracujete s chatovacími službami jako chatGPT, nezapomínejte, že placenou verzi si můžete snadno přizpůsobit, vlastně si vytvořit svého vlastního chatbota, kterému dáte nějaké specifické informace osobnějšího charakteru, své preference i seznam oblíbených receptů. On se tím vším potom řídí a přináší rady vám na míru.

"Dám vám jeden tip, který může ušetřit hodně času. Když máte zrovna nakoupeno, vyfoťte vše, co jste si koupili, a před dalším nákupem se pomocí této fotky AI zeptejte, co vám může chybět. Nejlepší je ale odkládat si k umělé inteligenci tyto požadavky pravidelně - došla mi červená čočka, milá GPT, dej to na můj nákupní seznam," říká Gabriela Teissing.

Jídelníček na míru

AI zvládne také sestavit jídelníček na míru. Zvládne to zmíněný chatbot, ještě lépe samozřejmě fungují aplikace pro tento účel přímo určené. Pro potřeby běžného uživatele zcela jistě ano. "AI dokáže proskenovat kalorické tabulky, podívat se na vaše oblíbená jídla, mrkne do vaší lednice, doporučí vám, co máte nakoupit, a ještě to uloží do vašeho osobního nákupního seznamu. Čím více informací jí o sobě a o svých preferencích dáte, tím lepší dostanete výsledek," vysvětluje Gabriela Teissing.

Umělá inteligence se také dokáže dobře učit z toho, jakou jí dáváte zpětnou vazbu, takže nezapomeňte, že je třeba s ní o vašem jídelníčku pravidelně diskutovat a informovat ji, jaké potraviny vám chutnaly více a jaké méně.

Vždycky je ale potřeba mít na paměti, že umělá inteligence nepřemýšlí, nemá vědomí, necítí zodpovědnost. Přečetla velké množství informací, od nutričních tabulek přes odborné publikace až po recepty, které lidí sdílejí na internetu.

"Inspiruje, pomáhá, přináší dobré nápady, analyzuje lednici, pamatuje si váš nákup, sestaví vám jídelníček, doporučí zdravější stravu. To ale neznamená, že vy můžete vypnout mozek nebo že nahradí nutričního poradce," říká Gabriela Teissing s tím, že pokud chcete opravdu zásadně změnit stravování nebo vyřešit nějaký konkrétní problém, rozhodně byste měli zajít za opravdovým odborníkem.