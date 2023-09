Na vlastní kůži ve světě Zaklínače. Tábor ovládlo středověké podsvětí

Pod hradbami historického centra města Tábor se od pátečního poledne prochází desítky lidí, kteří vypadají, jako by cestovali v čase. Někteří mají na sobě gambesony, jiní schovávají tvář pod kápí. "Je to tu," vydechne muž v béžové tunice s mečem na zádech, který má namířeno do nedalekého údolí. Pohled na ozbrojeného kolemjdoucího by mnohé vyděsil. Pro účastníky festivalu Con Morhen jde o rutinu.

V dolině u Tismenického potoka, do níž míří davy historicky oděných návštěvníků, se nachází Housův mlýn. Malebný penzion postavený na základech ze 13. století je známý zejména díky historickým festivalům. I během prvního zářijového víkendu se jeho areál proměnil v srdce středověkého města. Tentokrát Novigradu, jednoho z největších přístavů fiktivního světa Zaklínače.

Už u vstupu do areálu festivalu s podtitulem Podsvětí: Ofierská mise člověka pohltí středověká atmosféra, které napomáhá i kostýmová povinnost. Kdyby kdokoli z návštěvníků přišel v moderním oblečení, organizátoři by ho vykázali.

"Na jaře chystáme větší akci pro všechny, ať už chtějí mít kostým, nebo ne. Dnes jde však o událost s prvky Live Action Role Play (zkráceně LARP, pozn. red.)," říká hlavní organizátor a produkční Vojtěch Kačírek. Akce je spojením hudebního festivalu a improvizačního divadla, které ale na rozdíl od klasického představení nepotřebuje diváky a může se ho účastnit kdokoli.

Mnoho nadšenců si historické oblečení na festival vyrobilo samo. "Šla jsem do sekáče, objevila úžasný ubrus s hezkým vzorem a ušila z něj kazajku. Sukni jsem pak udělala ze starých šatů, které jsem už nenosila," vypráví devětadvacetiletá cosplayerka vystupující pod pseudonymem Minami. Stejně tak na oblečení pracovala i její šestadvacetiletá kamarádka Vendula, známá pod přezdívkou Shizu. "Utratila jsem za kostým kolem dvou tisíc korun. Část šatů jsem ušila z deky," popisuje.

Na rozdíl od klasické LARP akce zde nemusí být účastníci po celou dobu festivalu v roli. "Stačí, když si sundají červený šátek, který značí, že jsou připraveni vstoupit do děje. Jestli se chtějí zapojit, úkoly mohou získat od postav označených fialovým nebo žlutým šátkem. To jsou naši herci, kteří se drží scénáře," dodává Kačírek.

Dějovou linku festivalu organizátoři zasadili do doby před videoherním příběhem bělovlasého lovce monster z knižní ságy Andreje Sapkowského - Geralta z Rivie, za kterým stojí polské vývojářské studio CD Projekt RED. "Vaše rozhodnutí ve videoherním Zaklínači mohou úplně změnit průběh hry. Stejně tak je tomu na našem festivalu. Nikdo neodejde se stejným zážitkem. Záleží na každém, co se rozhodne splnit nebo vynechat a komu bude stranit," doplňuje Kačírek.

Za žetony do kasina nebo nevěstince

"Ve městě po válce zavládl klid. Navzdory tomu panuje mezi místními nervozita. Situace využívají zdejší gangy, které mají pod palcem Novigradské podsvětí," vysvětluje příběh akce student medicinální chemie David, který si v rámci hry říká Lofar. Meč na jeho zádech a medailon ve tvaru vlčí hlavy na krku značí, že ztvárňuje zaklínače, tedy zmutovaného nájemného lovce příšer. "Sešel jsem z cesty. Došlo mi, že sťatá lidská hlava vydělá víc než hlava běsa," odkazuje na mohutné tříoké monstrum z videohry.

Na vyprodanou akci dorazil i středoškolák Daniel, který stejně jako David přišel v kostýmu zaklínače. "Ztvárňuji postavu Daragnila z Hindarsfjallu. Poprvé jsem na festival přijel před třemi lety, když mi bylo teprve čtrnáct let. Zbožňuji českou komunitu kolem Zaklínače. Je neuvěřitelné, jak je sepjatá," vysvětluje, mezitím co kolem něj prochází průvod pečlivě seřazených účastníků festivalu. "To je výcvik stráží, plní právě úkol, za který dostanou žetony. Jde o fiktivní peníze, které pak můžeš utratit třeba v kasinu nebo nevěstinci," poučuje zmatenou redaktorku.

Součástí areálu Housova mlýna je mimo několika stánků s řemeslnými výrobky i tematická krčma, která se pro svou útulnost stala oblíbeným zázemím mnoha účastníků festivalu. Zatímco venku člověka do reality vrací například koncertní pódium nebo zaparkovaná auta, za dveřmi místní hospody začíná opravdový středověk. Drnčení půllitrů a hlasité debaty hostů podkresluje herní soundtrack vycházející z reproduktoru v rohu putyky. Svérázná hospodská hostům natáčí ležák z pivovaru Eggenberg, jehož historie sahá až do 13. století. V místnosti není jediný člověk, který by na ruce neměl červený šátek, značící zapojení do hry.

Postavou z fantasy na vlastní kůži

Sotva si prohlédnu přelidněnou místnost, za rameno mě chytá dvaadvacetiletý Dominik, který na akci vystupuje pod přezdívkou Fabián. "Vypadáš jako zlodějka, to se nám hodí," okomentuje můj nepříliš povedený kostým, který jsem složila ze starého obnošeného oblečení.

"Potřebujeme pro Zerrikánku z Passiflory ukrást předmět, který má na sobě fialovou stužku," dodává s odkazem na příběhovou postavu. Spolu s dalšími členy svojí družiny mě vede k proslulému nevěstinci, jehož jméno zná snad každý fanoušek zaklínačské ságy. Stávám se součástí hry.

Je kolem jedné hodiny odpoledne a před nenápadnými dveřmi v rohu hospody, které ve festivalovém scénáři ztvárňují vstup do luxusního domu rozkoše, už je fronta. Namísto erotických procedur je v nabídce například masáž hlavy, zad nebo ega. Volím třetí variantu a podávám výběrčímu žeton. Hlídač poplatek ukládá do dřevěné truhly s fialovou mašlí. "Nikomu pak nesmíš prozradit, jak to vevnitř vypadá. To si každý musí zažít," poučuje mě dvaadvacetiletý Jakub, který stojí ve frontě už potřetí.

Po pár minutách vybíhám ze zatemnělé místnosti s ruměncem na tvářích a truhlou v rukách. K mému štěstí se výběrčí u vchodu zapovídal s návštěvníky a já jako správný kasař využila situace. Úlovek, který se na akci ještě zřejmě nikomu nepovedl, jdu v doprovodu nových přátel odevzdat. Kdyby si mě po cestě všimli muži převlečení za stráže, měla bych problém. Není výjimkou, že lapené zločince v rámci hry obrněnci bičují.

"Získáváš zlatý žeton. Toho si važ, málokdo se k němu dostane," vysvětluje mi zadavatelka úkolu s viditelným překvapením. Vzácnou herní minci lze na festivalu využít k ovlivnění příběhové linky.

Svědomitý hráč by tak bezesporu učinil. Já umělý zlaťák v podvečer směnila za dvě sběratelské karty s nemravným obrázkem, které mohli hráči získat v prvním díle videohry o Geraltovi. Uvidím, jestli se mi karta s neslýchanými výjevy bude hodit na jarním ročníku Con Morhen. Detaily připravované akce si organizátoři zatím nechávají pro sebe, určitě ale dojde na cosplay soutěž a další příběhovou linku. Na dumání nad budoucností ale není čas. U baru s medovinou se postrkují fousatí obrněnci a zvou mě na degustaci. Snad se další akce dožiju.