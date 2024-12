V jakých podnicích se najíst o svátcích. Restaurace v celé zemi lákají na delikatesy

Období Vánoc a Silvestra je pro gastronomické podniky zásadní. Lidé se před svátky scházejí a chtějí ochutnat něco slavnostního. Mnohé z restaurací, bister i kaváren připravují vánoční speciality. V Aktuálně.cz jsme během roku navštívili řadu kvalitních podníků. Teď jsme některé z nich znovu oslovili s otázkou, co si připravily na Vánoce.

Únorová návštěva Koblihy Brno byla hodně sladká. Marek a Michal Richtarovi už několik let provozují koblihárnu a slaví úspěch. V moravské metropoli už je asi málo lidí, kteří by je neznali. Jejich koblihy vynikají kvalitou zpracování a také důmyslnými náplněmi, které se mění každý měsíc.

Speciality si připravili i na prosincové období. "Vánoce v Koblize jsou letos inspirované sladkými symboly Vánoc. Máme tak koblihy s lineckým, mandarinkami nebo s cola polevou," říkají majitelé podniku v Pekařské ulici.

Vánoce podle šéfkuchaře

Šéfkuchař pražské restaurace The Artisan dbá na udržitelnost. Společně se čtyřicetičlenným týmem proto fermentuje zeleninové a ovocné odřezky a vyrábí z nich octy. Zavařují také sezonní plody, sbírají ingredience z lesa a z luk, vyrábí domácí sirupy. To, co nespotřebují, ve sklepě kompostují. Co si připravili na Vánoce?

"Během prosince hostům nabídneme jedinečné spojení tradičních svátečních pokrmů s moderními chutěmi. Inspirovali jsme se oblíbenými vánočními recepty a obohatili je o originální prvky. Věříme, že si hosté odnesou nezapomenutelný kulinářský zážitek," přibližuje myšlenku letošních Vánoc David Rejhon.

Štědrovečerní hostina bude vrcholem vánočního "artisanského" měsíce. Bohatý bufet nabídne sušená kachní prsa s dýní a kapustou, ústřice Fin de Claire a různé variace tataráků, včetně oblíbeného kapřího tataráku. Mezi hlavními chody nebude chybět smažený kapr s bramborovým salátem, pečený krocan s nádivkou a brusinkovou omáčkou či hovězí Rib Eye na carvingové stanici. Na závěr hosté ochutnají vánoční cukroví, eggnog crème brûlée a vánoční pudink s brandy máslem.

Buď laska

V létě jsme zavítali do Vranova nad Dyjí, kde se nachází Grandhotel Sluchátko a v jeho přízemí ukrajinská restaurace Buď laska. Podnik funguje hlavně v letní sezoně, ale přesto mohou některé jeho speciality ochutnat návštěvníci brněnských vánočních trhů.

U stánku jsou k ochutnání tradiční "holubci" a "mlyntsi", tedy zelné závitky a palačinky plněné mletým masem, dále pak boršč, česnekové žemle pampušky i dezerty v podobě medovníku a syrniků, čili tvarohových lívanců s ovocem. Nesmí chybět ani ohřívané míchané drinky s vánočním kořením na bázi ukrajinských nápojů kvas a uzvar.

"Inspirovali jsme se naším sesterským Turbomoštem. Nejoblíbenější jsou zatím uzvar s grepovou vodkou a kvas s kokosovým rumem," říká provozní restaurace Buď laska Tomáš Miška. Na doma si pak můžete koupit fermentované výrobky - "ukrajinské kimči", houby, mrkev nebo květák, také lahvovaný kvas a domácí mražené pelmeně a vareniky.

Jako v Itálii

V italské pekárně a bistru Arte Bianca na rušné Bělehradské ulici v Praze jsme byli v srpnu. Pekař Giacomo Candida už tehdy zmínil, že o Vánocích se zákazníci mohou těšit na panettone, které se v Itálii dělá v tomto období.

"Je to příběh italské tradice, kterou s láskou přivádíme k životu v naší pekárně," říká Giacomo, který společně se svým týmem věnuje každému kousku péči - od dlouhého kynutí až po pečení.

Tvořivé Vánoce

Na podzim jsme navštívili restauraci Monastiq, která je součástí hotelu Mandarin Oriental na Malé straně. Na Štědrý den si mohou tamní hoteloví hosté i návštěvníci z ulice vychutnat štědrovečerní večeři ve formě pětichodového menu. To začíná předkrmem foie gras s kakaem a lískovými ořechy, následuje polévka z bílých ryb s candátem, kaviárem a kořenovou zeleninou.

Jako hlavní chod se podává tradiční křupavý kapr s bramborovo-zeleninovým salátem, na nějž navazuje srnčí nízký roštěnec s pyré z pastináku, dýně a šalvěje. Třešničkou na dortu je dezert nazvaný "Sněhová koule" z mascarpone, skořice a perníku. Cena pětichodové večeře vychází na 2675 korun na osobu a dostupná je také vegetariánská verze menu.

"Využili jsme přitom klasické suroviny jako ryby či zvěřinu a pozvedli je kreativním zpracováním, které zdůrazňují chuť i celkovou prezentaci pokrmů," říká Michal Horváth, šéfkuchař Mandarin Oriental Prague.