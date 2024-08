Zájem o jejich dobroty byl enormní. Ukrajinská restaurace začala recepty zveřejňovat

Modrý nápis Buď laska na markýze předzahrádky bývalého Zámeckého hotelu může návštěvníkům, kteří cestou z Vranovské přehrady zdvihají hlavu k ohromujícímu zámku na skále, uniknout. Byla by to ale škoda. Zážitek z návštěvy vyhledávané lokality totiž se zastávkou v už tři sezony fungujícím podniku nabírá úplně jiný rozměr. Pravá ukrajinská kuchyně ve Vranově nad Dyjí okouzlí jídlem i atmosférou.

"Všechno začalo okroškou," vzpomíná Tomáš Miška, provozní vranovského Grandhotelu Sluchátko, jehož je restaurace Buď laska součástí. Když studenou ukrajinskou polévku, která připomíná naši kulajdu, ochutnal, zrodil se nápad na restauraci.

Původně ale mělo být všechno jinak. Zámecký hotel ve Vranově nad Dyjí totiž koupila brněnská gastronomická skupina Lidi z Baru, za níž stojí Jan Vlachynský a Andrej Vališ. Z omšelého devadesátkového podniku se měl stát stylový hotel s mysteriózní legendou o Grandhotelu Sluchátko a konceptem neúnikové hry Smysl života.

Nakonec však kartami zamíchala válka na Ukrajině. Z původního záměru zůstal jen nový název hotelu a připravené instalace na stěnách interiérů. Majitelé začali prostory nabízet ženám a dětem utíkajícím před válkou.

"Mysleli jsme si, že to bude tak na dva měsíce," vzpomíná Miška s tím, že se zvládnutím situace jim tehdy pomáhali lidé z krizového štábu. Nakonec ale právě on byl tím, kdo s válečnými uprchlíky přicházel do každodenního kontaktu. Že to bylo a je občas emočně náročné, přiznává i student psychologie Jošua Blažek, který vždy přes léto vede provoz kuchyně.

Vaří se rychle a efektivně

Když se Ukrajinky po příchodu do Vranova zabydlely, chtěly si začít vařit vlastní jídla. Po prvním ochutnání osvěžující studené polévky bylo jasno - vznikne ukrajinská restaurace. Ze situace vyplynul i její název Buď laska, což v ukrajinštině znamená "prosím". Tomáš Miška ho v té době slýchal denně od ukrajinských dětí, které se kolem něj pořád motaly.

Začátky byly krušné pro všechny, letos ale podnik Buď Laska vstoupil do třetí sezony. "Už to není takový chaos a improvizace jako na začátku. V kuchyni se nám podařilo nastavit pracovní procesy. Vaříme rychle a efektivně," popisuje optimistický provozní.

Když si s Tomášem povídáme na zahrádce restaurace, projde kolem pomalým krokem muž, který se s ním vřele zdraví. "To je náš děda. Pochází z Charkova, je mu asi 76 let. Chodí ráno i večer na procházku, je hluchý a němý, ale i přesto si se mnou rád povídá," říká a mává starému muži nazpátek. V tomhle místě panuje zkrátka atmosféra, kterou asi jinde nenajdete.

Recepty jako kronika

Kdo si za dobu fungování restaurace oblíbil některé z jídel, může slavit. Na Instagramu restaurace teď každé pondělí a středu vychází recepty ukrajinských jídel z Buď lasky. "Je to taková vzpomínka na uplynulé dva roky. Jistá forma deníku shrnujícího, co jsme tady v tom období společně s ukrajinskými ženami prožili," upřesňuje Miška. Do poznámek z června 2022 si třeba zapsal: "Zájem o naše dobroty je enormní. Po večerech smažíme a motáme další a další palačinky. Místo spánku."

Neplýtvá se, fermentuje se

"Zveřejněné recepty zároveň ukazují, jak ukrajinské ženy dovedou tradičně využít všechny suroviny beze zbytku, což je v dnešní době vlastně velmi trendy," dodává Tomáš Miška s tím, že si kuchařky potrpí na kvalitu surovin.

Nejenže se v Buď lásce surovinami šetří, ale také se tu navázalo na další trend posledních let - fermentování. Dělají se nakládané květákové hlavičky, mrkev, okurky i řepa. Fermentovaná je i jedna z místních limonád. Jmenuje se jednoduše Kvas a zájemci si ji mohou koupit i domů. Zdá se, že v tomhle podniku se nápadům meze nekladou.

Menu se podle Mišky každý rok lehce obměňuje, ale spíš než to se prý zvětšuje. Nově je na něm i ukrajinská varianta na náš oblíbený řízek. V podstatě je to stejná receptura a složení. Je to zkrátka jídlo pro ty, co v nabídce hledají něco více klasického a povědomého. Oblíbené jsou ale hlavně pelmeně a varenyky, které si lidé dávají jako předkrm. Prodá se třeba tisíc kousků za víkend.

Loni si ve vranovském podniku vyzkoušeli i mimosezonní provoz. Dělali speciální otvíračky, například jednu po prohlídce zámku, který je jedním z hlavních turistických lákadel. Několikrát si také zkusili, jak náročné je uspořádat pravou ukrajinskou svatbu. Kromě nevěsty a ženicha je totiž ústředním bodem oslav jídlo. Podává se asi patnáct chodů a vedle toho ještě musí být bohatý raut.

Ačkoliv je na konci modrého jídelního lístku malý ukrajinský slovníček, je pravděpodobné, že obsluha na vás bude mluvit česky. Personál je tu už i částečně český. Lidé z Ukrajiny obývají jen nejvyšší patra hotelu. V současné době je v pokojích 35 lidí, z nichž polovina jsou děti.

Prostředí hotelu a restaurace je tak naprosto unikátní. Lidem s otevřenou myslí nabízí nahlédnutí do ukrajinské kultury tou nejpříjemnější cestou - skrz žaludek.