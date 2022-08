Lidé, kteří v dětství trpěli samotou, mají častěji problémy s alkoholem, tvrdí studie

Nová studie ukazuje, že lidé, kteří byli v dětství osamělí, bývají více ve stresu a jsou pak náchylnější k rizikovému pití alkoholu. Výsledek studie by mohl být užitečný pro rodiče dětí, které byly delší dobu v izolaci během pandemie.

"Zkoumáme, proč někteří lidé pijí navzdory tomu, že nechtějí a má to na jejich život velmi negativní vliv. Laboratoř se zajímá o to, co vede k narušení vůle nepít, což znamená, že jedinec pije více a déle, než původně zamýšlel," vysvětluje Julie A. Patock-Peckhamová, která vede laboratoř pro výzkum alkoholismu u dospívajících na Státní univerzitě v Arizoně. O studii informuje server Psypost.

Nového výzkumu se zúčastnilo 310 vysokoškoláků. Studenti mimo jiné odpovídali na otázky, které se týkaly společenské izolace, nespokojenosti se vztahy v době jejich dětství a užívání alkoholu v souvislosti se stresem.

Studenti, kteří uvedli, že se před dosažením dvanáctého roku cítili sami, jsou v dospělosti náchylnější ke stresu a nervozitě. Tatáž skupina si také neumí odepřít větší množství alkoholu. Prodělaný stres vede i k problematičtějšímu chování po požití alkoholu, například k řízení v opilosti. Ženy rovněž častěji propásly školní výuku, protože měly kocovinu.

Z výzkumu vyplývá několik praktických doporučení. "Pokud jste ve stresu, zkuste si najít jiný ventil než alkohol, protože je pravděpodobnější, že toho vypijete příliš, obzvlášť pokud jste žena," naléhá výzkumnice Julie A. Patock-Peckhamová. "Není také od věci ujistit se, že děti, které byly během pandemie osamělé, mají společenské vyžití. Přátelství je v dětství důležité a může v pozdějším životě pomoci utlumit řadu negativních jevů, včetně zneužívání alkoholu," dodává.