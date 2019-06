Vyrazit na výlet kdykoli a kamkoli. Česká firma mění obyčejná auta na kempingové vozy

"Chtěli jsme, aby ta konstrukce obytné vestavby byla co nejjednodušší, aby lidé mohli používat auta, kterými běžně jezdí do práce," říká designér Adam Mašek. | Foto: Egoe

Kempování v Česku je stále populární, jen loni se v areálech ubytovalo přes milion lidí. Přibývá také těch, kteří přespávají pod širým nebem a ve vlastních autech, což inspirovalo českou firmu k vyvinutí speciální vestavby, která běžný vůz přemění na kempingové auto. V přírodě nahradí kuchyň i ložnici.

Vše začalo v roce 2016, kdy si designér Radek Hegmon ze studia mmcité uvědomil, že chce mít možnost kempovat s menším autem, než je karavan. S "bydlíkem" by při svých cestách neměl kde zaparkovat, do řady měst by se nedostal a omezené možnosti by měl také v přírodě.

"Člověk by měl mít na cestách možnost zastavit kdekoli a kdykoli. Neměl by být svázaný žádnými limity hotelů, kempů, parkovišť a ani terénu," popisuje svou vizi Hegmon.

Společnost, která se doposud soustředila hlavně na městské mobiliáře, získala podnět k vytvoření dceřiné společnosti Egoé. Ta se specializuje na venkovní nábytek, lyže a nově také na obytnou vestavbu, kterou člověk může jednoduše připevnit do svého auta.

"Chtěli jsme, aby ta konstrukce obytné vestavby byla co nejjednodušší, aby lidé mohli používat auta, kterými běžně jezdí do práce," říká pověřený vedoucí auto-vestavby Adam Mašek.

Česká firma mění obyčejné vozy v komfortní kempingová auta | Video: Nest by egoé | 00:22

Unikátní doma i ve světě

"Vidíte, že když otevřu kufr, je tam barevná konstrukce, lidé jsou často překvapeni, jak je to hezké," demonstruje na vestavbě v autě svého šéfa garant projektu Adam Mašek a pokračuje: "Postupně mohu vysunout dílčí moduly, je tu i gumové umyvadlo a vařič na dvanáct voltů napájený přes autobaterii."

V horní části konstrukce jsou barevné matrace, které se dají rozložit, a vytvoří tak spaní v interiéru anebo vně auta. Látky jsou z pevného outdoorového materiálu, včetně závěsných polic, do kterých se dají schovat třeba konzervy.

Projekt je v Česku unikátní a jeho originalitu si cení i v zahraničí. "Na veletrhu v Německu nás oslovil Korejec, který chce, abychom zajistili velkou kolekci pro tamní automobilky. Čekali bychom to od Norů, Islanďanů, ale rozhodně ne od obchodníka z Korey," říká šéf Egoé Richard Vodička.

Kladné ohlasy měla firma také na veletrhu designu v Miláně. Mezi nejčastější zákazníky patří Němci, Španělé a Francouzi. "Jsme poměrně nová větev Egoé, a tak ještě chvíli potrvá, než se dostaneme do povědomí i Čechů," říká Vodička. Vestavba se zatím vejde jen do aut typu multivan a SUV, designéři už ale pracují na tom, aby si moduly mohli pořídit i lidé s kombíky.

Přespat v přírodě můžete jen někde

Hlavní nevýhodou karavanu a pojízdných maringotek je ta, že se dají využít jen sezonně. "S karavanem vyrazíte na výlet 14 dní v roce, příprava je často velmi náročná, a to i proto, že si dopředu musíte zjistit, kde je s vozem možné zaparkovat," říká Richard Vodička.

Většina evropských zemí pro kempování zpřísnila pravidla. V současné době je spaní venku legální jen ve 20 z 50 zemí Evropy. Z našich sousedů to jde v souladu se zákonem jen na Slovensku.

Kempování je oficiálně povolené v 20 zemích Evropy Skandinávie, Island (mimo karavanů)

Litva, Lotyšsko, Estonsko

Rusko, Bělerusko

Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Slovensko

Bosna a Herzegovina, Srbsko, Kosovo

Arménie, Turecko

Kypr

Skotsko

"V hodně zemích je kempování tolerováno, ale místa jsou omezena pro vjezd karavanů," dodává Vodička. Přesto podle něj oblíbenost svobodného cestování nabývá znovu na popularitě. "Lidé už mají dost hotelů, Airbnb a míst, kde je hodně lidí."

Od městských mobiliářů po vestavby, lyže a zahradní nábytek

Designové studio mmcité se soustředí na vybavení veřejného prostoru. V roce 2006 v Česku uspělo s návrhem laviček a košů, letos bodovalo na designérských oskarech Red Dot Award s lavičkami Pixel, které designéři vytvořili z odpadního materiálu.

Úspěšné duo složené z Radka Hegmona a Davida Karáska nestíhá vyrábět zakázky. Městské a drážní mobiliáře vyváží na jih Evropy i do USA a jejich obrat dosahuje 800 milionů korun ročně.

Výrobní továrnu mají designéři v Bílovicích u Uherského Hradiště, kde sídlí i firma Radka Hegmona. Egoé vznikla na základě vlastních potřeb designéra, který chtěl alternativně cestovat a mít na zahradě kvalitní nábytek.

"Vadilo mu především to, že se tuzemský nábytek musí pořád chránit před špatným počasím, buď je moc lehký, anebo promokne," říká garantka Egoé life Anna Adámková.

Výsledkem je kolekce z nerezového kovu. Minulý rok se i pár kusů objevilo na 10 vyhlídkách po celé České republice, například v Děvíně u Pálavy, ve Strážné hůrce anebo U Berounky. Hlavním smyslem projektu bylo a je zpříjemnit výletníkům pobyt v přírodě.

"Máme problém s tím, že ten projekt lidé zatím moc nechápou," říká Adámková. "Minule nám volala jedna paní, že jsme si nábytek v lese zapomněli při focení, sadu v Horečkách nám dokonce někdo ukradl," uzavírá designérka.

Podívejte se také na video: České lavičky mají mezinárodní úspěch. Posadíte se na nich v Moskvě, v Silicon Valley i v Riu