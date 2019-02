Dívky v Las Vegas, stanování ve velkoměstě. To jsou nejlepší fotky z ulic

Takzvaná street fotografie je jednou z nejoblíbenějších fotografických disciplín vůbec. Už delší dobu má také svou samostatnou kategorii i v jedné z neprestižnějších světových fotosoutěží. Pojďte se podívat, jak fotí ti nejlepší, kteří letos postoupili do finále.

Účelem pouliční fotografie je dokumentovat běžný život v ulicích, jak už napovídá její název. Navazuje na práci skvělých fotodokumentaristů, jakým byl například Henri Cartier Bresson nebo v současnosti je třeba Martin Parr.

V soutěži Sony World Photography Awards, která je přirovnávána k fotografické obdobě filmových Oscarů, jsou kategorie záměrně vypsané tak, aby se do nich mohli přihlásit i autoři snímků, které balancují na samé hraně žánru nebo jsou i maličko mimo něj. Soutěži to přináší velmi žádanou pestrost a nabourává to stereotyp.

Proto může být ve finále třeba snímek Arnauda Guillarda zachycující demonstrace takzvaných žlutých vest ve francouzských městech. Je to výjev, který pro klasickou street fotografii příliš typický není, obvykle se takové fotky objevují spíše v kategoriích, jako je zpravodajství - a to v soutěžích fotožurnalistů, jakou je třeba World Press Photo.

Zajímavé také je, že se ve výběru finalistů objevuje snímek, který popírá jedno z pravidel uznávaných většinou street fotografů. To pravidlo říká, že byste neměli fotit lidi v situacích, ve kterých byste nechtěli být sami fotografováni. Přece jen, fotíte je často, aniž by o tom věděli, bez jejich výslovného souhlasu.

Snímek muže, který si ulevuje přímo na ulici, i když má za sebou budku WC, je přesným popřením tohoto pravidla. A zároveň je i trochu nepravděpodobné, že by splňoval jednu z podmínek soutěže samotné. Vyžaduje totiž, aby fotografované osoby souhlasily s tím, že jsou na fotografiích.

Divit se tomu samozřejmě můžeme, ale jako v každé soutěži, výběr je záležitostí poroty. Ta rozhodla, že snímek je v pořádku, jinak by ve finále nebyl.

Soutěž, která je svým zaměřením a významem často přirovnávána k fotografické obdobě filmových Oscarů, pořádá World Photography Organisation pod záštitou firmy Sony. Účast v ní není limitovaná použitou technikou, zúčastnit se mohou všichni fotografové z celého světa.

V rubrice Foto na Aktuálně.cz postupně zveřejníme všechny snímky, které v jednotlivých kategoriích postoupily do finále. Toto je devátý díl seriálu.