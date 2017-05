Lesba utekla před rodiči z Ruska s láskou do Kanady. Na lodi přežily hurikán a měsíce plavby

před 40 minutami

Elena vždy věděla, že nechce žít s mužem. Ačkoliv ji k tomu tlačili rodiče i okolí, nakonec si při chatování na internetu našla kanadskou přítelkyni. Po půl roce známosti se setkaly v Kyjevě a Elena doufala, že její sexuální orientaci rodiče pochopí. Místo toho trvalo dvojici rok, než se dostala do Kanady. Zamilovaný pár musel přeplout Středozemní moře i Atlantik, kde je stihl hurikán.

Historku jako z romantického filmu přinesl magazín Prospekt. Pětadvacetiletá ruská lesba Elena z města Ivanova, jež se nachází 250 kilometrů od Moskvy, byla svými rodiči nucena "oblékat se jako správná žena", aby se mohla vdát a mít děti.

Ačkoliv věděla, že ji přitahují ženy, našla si přítele, aby rodičům udělala radost.

"Nikdy jsem nechtěla být s mužem. Věděla jsem to už od začátku. A samozřejmě jsem se nechtěla vdát. Ale moje rodina a skoro všichni kolem mě nutili chodit s mužem a s některým z nich se i usadit," popsala v rozhovoru pro Prospekt.

Ale při svém běžném chatování na internetu narazila na Kanaďanku Meg. "Meg může dělat cokoliv. Je muzikantka, hraje na piano, pilotuje letadla a umí plachtit… Pro mě byla fantastickou ženou, prostě mě ohromila tím, co dokáže, a samozřejmě jsem se do ní okamžitě zamilovala," citoval magazín Elenu.

Osudové setkání v Kyjevě

Po šesti měsících známosti se v roce 2006 rozhodly setkat v ukrajinském Kyjevě. Svým rodičům řekla, že jde na operu s kanadskou kamarádkou, a potají si sbalila malý batoh na cestu. Věděla, že svůj rodný dům zřejmě už nikdy neuvidí.

Setkání na kyjevském letišti popsala Elena následovně: "Když jsem ji viděla, jak stojí v davu lidí… Nedokážu popsat, jak jsem se cítila, ale myslím, že jsem byla nadšená, že jsem těžko dokázala rozumět tomu, co se dělo kolem mě."

Ale jak dny v Kyjevu plynuly, střídavě jí volala matka a její přítel. Rozhodla se být upřímná a o své sexuální orientaci jí říct. "Moje matka mi říkala, ať se vrátím do Ivanova, a já jsem jí říkala, že nemůžu, protože už bych Meg nikdy neviděla," vysvětlila Elena.

Nakonec Elenina matka slíbila, že přiletí do Kyjeva a o všem si v klidu promluví. "Netušila jsem, že můj otec přiletí taky. S Meg jsme si myslely, že se uvidíme s matkou, promluvíme si s ní a to bude vše. Ale přivezla s sebou i otce a oba nás napadli," popsala.

Rodiče Elenu popadli za obě ruce a přitáhli do McDonald´s poblíž vlakového nádraží. Její otec pak podle jejích slov hodil na stůl tři lístky a řekl: "Jedeš s námi do Ivanova." Dali jí ultimátum. "A to bylo poprvé v životě, kdy jsem s nimi nesouhlasila," dodala Elena.

Na lodi přes Atlantik až do Kanady

Strhl se boj a všichni čtyři nakonec skončili na policejní stanici, kde se za ně naštěstí postavila policie. Elenini rodiče tak museli zpět do Ruska bez dcery. Elena však brzy přišla na to, že je bez pasu.

Vzala jí ho matka, než odjela, a tudíž Eleninou jedinou možností bylo vrátit se domů. Naštěstí se jí podařilo domluvit s kamarádkou z bývalé práce, která jí ukradený pas dovezla do Oděsy.

Pár tak mohl odjet do Turecka, odkud Meg zastavila svůj dům v Kanadě a koupila loď. Elena chodila na kurzy plachtění a o dva měsíce později se ocitly na otevřeném moři. Přepluly Středozemní moře z východu na západ a deset měsíců strávily v Atlantiku, kde je mimo jiné zasáhl také hurikán. Do Kanady dorazily v dubnu 2007.

"Když jsme dorazily, byly dvě hodiny ráno a bylo velmi ticho. A tak jsme prostě zaparkovaly loď v jachtařském klubu. Byla to ironie. Urazily jsme takovou obrovskou pouť pro lásku, ale nikde nebyl nikdo, kdo by se s námi setkal. Bylo docela ticho. Ale vlastně jsme nic nepotřebovaly, chtěly jsme jen spát, odpočívat a začít žít náš život," vyprávěla Elena magazínu.

Pár dodnes žije na plachetnici z Turecka. Meg pracuje jako počítačová programátorka a Elena o jejich příběhu napsala knihu s názvem Talking To The Moon.

