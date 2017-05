Holčička nebyla spokojená ve svém těle, rodiče jí pomohli změnit se v kluka. Báli se sebevraždy

před 1 hodinou

Měsíce slýchávali od svého problematického dítěte sotva většího než batole to samé: „Je to omyl. Nejsem holka, jsem kluk,“ říkávala Mia, jež vykazovala známky rostoucí deprese. Její rodiče se proto rozhodli vyslyšet přání svého dítěte a ve čtyřech letech mu změnili jméno na Jacoba.

Manželé Mimi a Joe Lemayovi žijí se svými dětmi ve velkém domě, podobném stovkám dalších v módní rodinné čtvrti na severu Bostonu. Kromě sedmiletého Jacoba, který se v roce 2010 narodil jako Mia, mají ještě osmiletou a čtyřletou dceru.

V době, kdy se ve Spojených státech vedou intenzivní debaty o transgender žácích, které rozproudil prezident Donald Trump, se Lemayovi rozhodli otevřeně promluvit o svém příběhu a o tom, jak se s transgender dítětem vyrovnali ve své rodině. Věří, že by tak mohli pomoci ostatním, kteří prožívají podobnou zkušenost, píše agentura AFP.

Ačkoliv neexistují oficiální statistiky, podle agentury AFP postihuje dětská změna pohlaví stovky amerických rodin. Od změny Mii v Jacoba uplynuly tři roky. Okruh Lemayových známých většinou chlapce přijal, Mimi ale přiznala, že občas přijdou těžké chvíle a dny hlubokého smutku.

"Je to hořkosladký pocit: je velkou radostí vidět své dítě spokojené, ale zároveň máte i velké obavy z nepřátelství světa kolem," uvedla pro agenturu. "Pociťujete také ztrátu - osoby, která možná není tím, kým jste si mysleli, že bude, ale ve vaší mysli stále existuje," dodala. Rodina však podle svých slov ničeho nelituje.

Po změně se dítě začalo znovu smát

Jacob se sportovním sestřihem a bezzubým úsměvem dítěte, které právě ztratilo svůj mléčný chrup, přiznává, že miluje fotbal a šití. "Když vidím, jakou radost změna přinesla, je to ta nejlepší terapie, kterou jsem si mohla přát," sdělila jeho matka.

Jacobův otec Joe poznamenal, že během pár týdnů se Jacob rozzářil a změnil se v úplně jiné dítě. "Začal se znovu smát," uvedl. Dodal, že před změnou byl deprimovanou osobou, která ani nechtěla vstávat z postele. "Když se podívám zpětně, je jasné, že jsme udělali správné rozhodnutí," dodal Joe.

Čtyřicetiletá Mimi Lemayová, jež byla vychovávaná v ultra ortodoxní židovské komunitě, kterou v dospělosti opustila, řekla, že vlastní revolta jí při přeměně jejího dítěte pomohla. "Jelikož už jsem jednou tímto procesem prošla, bylo pro mě jednodušší říct svému dítěti bez ohledu na jakékoliv společenské normy: Vidím tebe, vidím osobu, kterou jsi uvnitř, a to je pro mě mnohem důležitější, nepotřebuji dodržovat žádné společenské konvence," popsala.

Spokojený se svým rozhodnutím je i devětatřicetiletý Joe Lemay, jenž je spoluzakladatelem start-upu, který vyrábí elektronické poznámkové bloky: "Nikdo si nepřeje, aby se jeho dítě odlišovalo tak hodně, že to v jeho životě bude vytvářet mnoho výzev. Umíte si asi představit, jak jsem se cítil," popsal Jacobův otec. A dodal: "Říkal jsem Mii 'mé Buddha dítě', protože byla tak šťastná, rozzářená a vždycky se usmívala. Ale pak jsem sledoval, jak se mění ve velmi rozmrzelé a ponuré dítě."

Nepříjemnosti spojené se změnou pohlaví jsou lepší než dětská sebevražda

Poté co navštívili specialisty a speciální skupiny podporující transgender děti, rozhodli se. Joe uvedl, že kdyby odmítli nechat Miu žít jako Jacoba, riskovali by, že by jejich dítě žilo další rok s pocitem hanby a postupně by v něm bobtnaly psychické problémy, ke kterým by mohlo patřit i zvyšující se riziko spáchání sebevraždy.

Nepříjemnosti spojené se změnou pohlaví nebo i nutnost se kvůli tomu odstěhovat z města se podnikateli zdály méně riskantní než případná sebevražda jejich prostředního dítěte.

Lemayovi neví, co se stane, až se Jacob dostane do puberty a zda bude chtít začít s hormonální terapií s výhledem na pozdější operaci pohlaví. Ale zatím se manželé stali záchranným lanem pro jiné rodiče, kteří jsou konfrontováni se svými malými dětmi odmítajícími sexuální identitu diktovanou tělem, do kterého se narodily.

"Viděli jsme, kolik odporu vůči transgender dítěti může být," uvedla Mimi. Na sociálních sítích, stejně jako na seminářích o transgenderových otázkách nebo v důvěrném prostředí skupin bojující za práva LGBT komunity (komunity pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby), mluví často o Jacobovu návratu ke spokojenosti.

Po změně v červnu 2014 odešel Jacob do jiné školy a svými spolužáky, kteří o jeho předchozí identitě neví, je nyní akceptován jako kluk. S pomocí čtvrtě zorganizovala ředitelka Jacobovy školy Mary Beth Marantová školení o transgender studentech a poskytla učitelům příležitost klást otázky a seznámit se s touto novou součástí kultury.

Lemayovi si uvědomují, že díky jejich vzdělání a okolí jsou "zvýhodnění". Žijí totiž v Massachusetts, což je jeden z nejprogresivnějších států v USA a první, který legalizoval homosexuální sňatky. Joe Lemay si myslí, že společnost transgender osoby nakonec přijme. "Existují sociální média, kde se lidé mohou navzájem vzdělávat, rodiny se mohou scházet - nikdo nemůže předstírat, že se to neděje," uzavřel.