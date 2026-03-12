KVÍZ: Robota a ruchadlo zná každý. Poznáte ale další české vynálezy?

Od robota po kontaktní čočky - Češi přinesli světu řadu přelomových vynálezů, které ovlivnily vědu, techniku i každodenní život. Některé zná téměř každý, jiné možná překvapí. Jak dobře znáte české vynálezce a jejich objevy? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
ŽIVĚ Irák řeší útok na tankery, první zjištění ukazuje na íránské plavidlo s výbušninami
Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel, napsala ve středu večer agentura Reuters. Jeden člověk při incidentu přišel o život.
Válka v Íránu brzo skončí, míní Trump. „Stále jim lámeme kosti,“ namítá Izrael
Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka s Íránem se možná blíží ke konci, v zákulisí se začínají projevovat rozdíly mezi Washingtonem a Jeruzalémem. Podle deníku The Wall Street Journal mají Spojené státy a Izrael odlišné představy o tom, kdy a za jakých podmínek konflikt ukončit – a právě to může další vývoj války výrazně zkomplikovat.
Zranění, nebo kóma? Stav Modžtaby Chámeneího zůstává nejasný
Zdroje zahraničních médií mluví o možném zranění nového íránského vůdce Modžtaby Chámeneího po izraelských náletech. Informace o jeho zdravotním stavu se však výrazně liší a zatím je nelze nezávisle ověřit. Teherán zároveň zveřejňuje jen minimum údajů.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
„Postavte mu sochu." Týpka z Ostravy doma neznají, v Asii mu loučení mapoval Netflix
Kdykoliv se do Japonska vrátí, může si být jistý, že mu fanoušci utrhají ruce. Už před třemi lety tam Ondřej Satoria, technik elektrického inženýringu z Ostravy, získal status hvězdy, když vyautoval nejlepšího baseballistu světa Šoheie Ohtaniho. A letos své renomé ještě posílil.