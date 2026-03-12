Přeskočit na obsah
Benative
12. 3. Řehoř
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Robota a ruchadlo zná každý. Poznáte ale další české vynálezy?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Od robota po kontaktní čočky - Češi přinesli světu řadu přelomových vynálezů, které ovlivnily vědu, techniku i každodenní život. Některé zná téměř každý, jiné možná překvapí. Jak dobře znáte české vynálezce a jejich objevy? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Philippines US Israel Iran
Philippines US Israel Iran
Philippines US Israel Iran

Válka v Íránu brzo skončí, míní Trump. „Stále jim lámeme kosti,“ namítá Izrael

Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka s Íránem se možná blíží ke konci, v zákulisí se začínají projevovat rozdíly mezi Washingtonem a Jeruzalémem. Podle deníku The Wall Street Journal mají Spojené státy a Izrael odlišné představy o tom, kdy a za jakých podmínek konflikt ukončit – a právě to může další vývoj války výrazně zkomplikovat.

FILE PHOTO: Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the second son of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, attends a meeting in Tehran
FILE PHOTO: Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the second son of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, attends a meeting in Tehran
FILE PHOTO: Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the second son of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, attends a meeting in Tehran

Zranění, nebo kóma? Stav Modžtaby Chámeneího zůstává nejasný

Zdroje zahraničních médií mluví o možném zranění nového íránského vůdce Modžtaby Chámeneího po izraelských náletech. Informace o jeho zdravotním stavu se však výrazně liší a zatím je nelze nezávisle ověřit. Teherán zároveň zveřejňuje jen minimum údajů.

Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj

ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama