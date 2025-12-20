V dětství miloval pohádky snad každý. Kvůli některým jsme se ale večer báli jít spát a děsivé výjevy nás strašily ve snech. Česká kinematografie je strašidelných filmů pro děti doslova plná. A ruku na srdce, z některých nám je možná trochu těžko i po letech a neradi na ně vzpomínáme. Následující kvíz je určený pro opravdové nebojsy. Znáte největší horory mezi pohádkami dobře?
Schickova lahůdka okouzlila Německo. Český snajpr vítězným gólem srazil svůj bývalý tým
Patrik Schick svým šestým gólem v aktuálním ročníku Bundesligy pomohl Leverkusenu k výhře 3:1 na hřišti svého bývalého týmu, Lipska. Parádní trefa českého útočníka okouzlila fotbalové Německo. Navíc byla vítězná.
Krejčího fatální omyl potopil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem
Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.
Pozlacená pomsta: Trumpovy plakety v Bílém domě cupují Bidena, Obamu i Clintona
Bílý dům instaloval pod fotografie bývalých lídrů USA vystavené v „prezidentské aleji slávy“ v Bílém domě nové plakety, které ostře kritizují Trumpovy demokratické předchůdce. Popisky na plaketách působí provokativně a nepatřičně, protože jak republikáni, tak demokraté tradičně považují tuto historickou budovu za symbol národní jednoty.
Velí nám papíroví generálové, stěžuje si úspěšný ukrajinský velitel. Nabízí řešení
„Bez ohledu na to, zda válka bude pokračovat, nebo nastane příměří, ukrajinská armáda se musí změnit. A to okamžitě. V obou scénářích je v sázce totéž, a to přežití státu.“ Těmito slovy varuje Ukrajinu i svět jeden z nejschopnějších ukrajinských velitelů a zároveň kontroverzní krajně pravicový politik Andrej Bilecki, velitel 3. armádního sboru. Text přinesl ukrajinský server nv.ua.
Ministři jsou naši zaměstnanci. Jaká od nich máme mít očekávání?
Noví ministři ještě ani nebyli instalováni do svých úřadů a už se na některé z nich snášela kritika. Kritizovat konkrétní kroky ministra je samozřejmě legitimní. Ale kritizovat jej za neschopnost ještě předtím, než mohl udělat cokoliv - dobře či špatně? Jediné vysvětlení snad může pramenit z nepochopení, co to takový ministr je a jaká je jeho role v novém zaměstnání, do kterého právě nastoupil.