Benative
20. 12. Dagmar
KVÍZ: Poznáte nejděsivější české pohádky, kvůli kterým jsme jako děti nespali?

Alžběta Staňková

V dětství miloval pohádky snad každý. Kvůli některým jsme se ale večer báli jít spát a děsivé výjevy nás strašily ve snech. Česká kinematografie je strašidelných filmů pro děti doslova plná. A ruku na srdce, z některých nám je možná trochu těžko i po letech a neradi na ně vzpomínáme. Následující kvíz je určený pro opravdové nebojsy. Znáte největší horory mezi pohádkami dobře?

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford
Krejčího fatální omyl potopil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem

Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.

Prezident Donald Trump před portréty prezidentů USA
Pozlacená pomsta: Trumpovy plakety v Bílém domě cupují Bidena, Obamu i Clintona

Bílý dům instaloval pod fotografie bývalých lídrů USA vystavené v „prezidentské aleji slávy“ v Bílém domě nové plakety, které ostře kritizují Trumpovy demokratické předchůdce. Popisky na plaketách působí provokativně a nepatřičně, protože jak republikáni, tak demokraté tradičně považují tuto historickou budovu za symbol národní jednoty.

"Zvýšení počtu vojáků bez kvalitního základního výcviku a bez silného poddůstojnického sboru znamená pouze vyšší ztráty," soudí Andrej Bilecki. Snímek z fronty je ilustrační.
Velí nám papíroví generálové, stěžuje si úspěšný ukrajinský velitel. Nabízí řešení

„Bez ohledu na to, zda válka bude pokračovat, nebo nastane příměří, ukrajinská armáda se musí změnit. A to okamžitě. V obou scénářích je v sázce totéž, a to přežití státu.“ Těmito slovy varuje Ukrajinu i svět jeden z nejschopnějších ukrajinských velitelů a zároveň kontroverzní krajně pravicový politik Andrej Bilecki, velitel 3. armádního sboru. Text přinesl ukrajinský server nv.ua.

Spotlight Aktuálně.cz - Petr Bartoň
Ministři jsou naši zaměstnanci. Jaká od nich máme mít očekávání?

Noví ministři ještě ani nebyli instalováni do svých úřadů a už se na některé z nich snášela kritika. Kritizovat konkrétní kroky ministra je samozřejmě legitimní. Ale kritizovat jej za neschopnost ještě předtím, než mohl udělat cokoliv - dobře či špatně? Jediné vysvětlení snad může pramenit z nepochopení, co to takový ministr je a jaká je jeho role v novém zaměstnání, do kterého právě nastoupil.

