Benative
14. 1. Radovan
Magazín

KVÍZ: Poradíte si s testem z prvouky, nebo vás převálcují malé děti?

Alžběta Staňková

Zvlášť od starších generací často slyšíme, že dnešní školáci mají mnohem méně vědomostí, než bylo zvykem za jejich mládí. Nyní nastal čas přejít od slov k činům a prokázat, zda si skutečně s látkou prvního stupně základní školy dokážete poradit.

Petr Hanel je začínající filmař a spisovatel, milovník starší tvorby Christophera Nolana a zapálený urbexer. Jeho knižním debutem se stal román O hvězdách víš hovno.

Sociální sítě proměnily vztahy. Román O hvězdách víš h*vn* boduje u všech generací

Bestseller O hvězdách víš hovno od autora Petra Hanela, oceněný v roce 2024 jako Český knižní debut na Humbook Awards (věnované převážně young adult knihám), si získal čtenáře napříč generacemi a stal se jedním z nejúspěšnějších českých literárních debutů posledních let. Vyšel v nakladatelství Host a v prosinci se dočkal už třetího dotisku.

Bývalý německý kancléř Olaf Scholz.

ŽIVĚPutin válku plánoval už dva roky před tím, než invazi nařídil, řekl exkancléř Scholz

Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý premiér to řekl v úterý večer při křtu knihy, která se věnuje německé politice vůči Rusku. Některých svých požadavků mohl přitom Putin podle Scholze dosáhnout i bez zbraní, rozhodl se ale přesto pro válku.

