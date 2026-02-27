Přeskočit na obsah
KVÍZ: Od romantiky k šíleným krvákům. Poznáte slavné filmové domy?

Nikola Bernard
Některé domy jsou stejně slavné jako jejich filmoví hrdinové. Mnohým tak často stačí jediný pohled na fasádu a okamžitě vědí, do jakého příběhu patří. Vyzkoušejte si, jestli poznáte ikonické filmové domy z legendárních snímků – od rodinných komedií až po mrazivé horory.

Luxusní sídlo drogového bosse s fontánou a mramorovým schodištěm, osamělý dům na vodní hladině, viktoriánská vilka na kopci, která už na první pohled budí hrůzu, ale také horský hotel, kde se chodby zdají nekonečné a ticho je děsivější než jakýkoli zvuk.

Poznáváte je už jen z popisu?

Pokud ne, tak často stačí jediný vizuální detail – okno, schodiště, zahrada – a filmoví fanoušci už mají jasno. Budete mezi nimi?

Zdroj: Dengarden, iPrima, Showbiz, ČSFD, Duet Property

