KVÍZ: Od romantiky k šíleným krvákům. Poznáte slavné filmové domy?

Některé domy jsou stejně slavné jako jejich filmoví hrdinové. Mnohým tak často stačí jediný pohled na fasádu a okamžitě vědí, do jakého příběhu patří. Vyzkoušejte si, jestli poznáte ikonické filmové domy z legendárních snímků – od rodinných komedií až po mrazivé horory.
Luxusní sídlo drogového bosse s fontánou a mramorovým schodištěm, osamělý dům na vodní hladině, viktoriánská vilka na kopci, která už na první pohled budí hrůzu, ale také horský hotel, kde se chodby zdají nekonečné a ticho je děsivější než jakýkoli zvuk.
Poznáváte je už jen z popisu?
Pokud ne, tak často stačí jediný vizuální detail – okno, schodiště, zahrada – a filmoví fanoušci už mají jasno. Budete mezi nimi?
ŽIVĚPo Hillary Clintonové čeká grilování v kauze Epstein i jejího muže, exprezidenta USA
Bývalý americký prezident Bill Clinton dnes bude ve městě Chappaqua ve státě New York svědčit za zavřenými dveřmi před sněmovním výborem pro dohled, který vyšetřuje kauzu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina a síť jeho kontaktů. Jeho manželka Hillary Clintonová svědčila před výborem ve čtvrtek.
Nenechte si ujít: Tragikomický film Drobná nehoda i fascinující Proměny od dua SKUTR
Poetický a zároveň dobrodružný film s Terezou Rambou v hlavní roli, oceňované drama z Blízkého východu okořeněné suchým humorem, zasněné melodie z divokého Irska, originální divadelní podání antických mýtů v režii tandemu SKUTR i výstava českého malíře, který se výrazně prosadil také ve Francii.
Klímičova boží ruka, smáli se Hanáci rebelii kapitána. Nesnáším VAR, pěnil soupeř
Nenápadného hrdinu měla situace před vítězným gólem olomouckých fotbalistů v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy v Lausanne.
Rozjetý Nečas dal další dva góly. Pastrňák pomohl Bostonu prodloužit úspěšnou sérii
Dva góly Martina Nečase v čtvrtečním zápase NHL neodvrátily porážku hokejistů Colorada s Minnesotou 2:5. Český útočník David Pastrňák přispěl Bostonu jednou asistencí k vítězství nad Columbusem 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.
Obloha nebude tak modrá. Nad Česko se dostane prach ze Sahary, ovlivní teploty
Koncem týdne se nad Česko dostane prach ze Sahary. Srážky téměř nebudou, takže jemný písek pravděpodobně nezašpiní auta či okna. Může ale mírně snížit denní teploty. Na síti X to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).