Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Ponocný, jirchář či ras. Znáte povolání, která už téměř zmizela z našich měst i pamětí?

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Mnohá řemesla, která byla kdysi běžnou součástí života ve městech i na venkově, dnes známe už jen z knih nebo pohádek. A možná je to škoda. Kdo byl třeba brabenář, ras nebo sanytrník? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v dávno zapomenutých povoláních.

Reklama

Kdybychom se mohli na chvíli vrátit o pár století zpět, místo zvonění tramvají bychom poslouchali klapot kopyt či řinčení na každém kroku. A místo blikání displejů spatřili světlo loučí – třeba u ponocného.

Uličky tehdejších měst obývali lidé s profesemi, jejichž názvy dnes znějí skoro jako zaklínadla. Jirchář, brabenář, ras nebo sanytrník. Každý z nich měl své pevné místo v každodenním chodu města, i když jejich práce nebyla vždy zrovna voňavá nebo oblíbená.

Související

Čas, technický pokrok i nové zákony většinu z řemesel v našem kvízu odsunuly do učebnic dějepisu a starých kronik – a tak dnes jejich názvy přežívají spíš v pohádkách nebo historických románech. A často už ani netušíme, co vlastně znamenají.

Jak jste na tom vy? Vyznáte se v dávno zapomenutých povoláních lépe než vaši předci? Ponořte se do našeho kvízu.

Reklama
Reklama

Zdroj: Český rozhlas, Prague Guide FM, Kudy z nudy, RPG forum, Deník

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, řekl Zelenskyj

"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.

Reklama
okamura
okamura
okamura

ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu

Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.

Reklama
Reklama
Reklama