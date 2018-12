Ve městě platil zákaz koulování. Devítiletý kluk s tím nesouhlasil a prosadil změnu

Obecní nařízení v americkém městě Severance zakazovalo házet kameny a dalšími tvrdými předměty včetně sněhových koulí. Devítiletému chlapci Daneovi Bestovi ovšem zákon připadal nesmyslný, a tak od svých spoluobčanů posbíral podpisy na podporu jeho změny.

V zemích, kde padá sníh, patří koulování vedle stavění sněhuláků k nejoblíbenějším zimním kratochvílím. Ve městě Severance amerického státu Colorado bylo ale házení sněhových koulí až donedávna nezákonné.

Devítiletému Daneovi Bestovi přišlo podle televizní stanice CNN obecní nařízení hloupé a už mnohokrát ho porušil. Proto se letos společně se svými spolužáky rozhodl prosadit v zákoně změnu. Udělal si malý průzkum mezi dalšími obyvateli města a pak od nich sbíral podpisy na podporu legalizace koulovaček.

Většina sousedů ho podpořila, a tak nakonec předstoupil před městskou radu s návrhem výjimky v zákoně. "To nařízení je zastaralé. Chci si zaházet sněhovými koulemi bez toho, že bych se musel bát, že se dostanu do potíží," řekl malý aktivista CNN.

Starosta Severance Don McLeod televizi vysvětlil, že zákon obyvatelům zakazoval strefovat se do osob, zvířat, budov a vozidel kameny či jinými tvrdými předměty. Když školní třída na podzim navštívila radnici, potvrdil McLeod žákům, že se pravidlo bohužel vztahuje i na sněhové koule.

"Všechny děti byly překvapené, že celou dobu porušovaly zákon, a protože podobných nesmyslných pravidel máme u nás hodně, snažil jsem se je ponouknout k tomu, aby se je pokusily změnit. Až Dane mě vzal konečně vážně," vyzdvihl starosta.

Když dala obecní rada na základě hojného počtu podpisů chlapci za pravdu, oslavil to tím, že si hodil svou první legální sněhovou koulí. Rodiče jsou na Danea hrdí a prozradili CNN, že jejich syn teď hodlá pohnout s dalším kuriózním zákonem ve svém městě. Ten dovoluje každé domácnosti vlastnit jen tři domácí mazlíčky, a to navíc pouze psy a kočky. Dane se přitom sám stará o své morče a byl by rád, kdyby to mohl dělat legálně.