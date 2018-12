Veterán chtěl zachránit muže, který visel ze střechy. Byla to ale jen vánoční výzdoba

Válečný veterán Alfred Norwood z amerického Austinu se pokusil zachránit muže visícího za konečky prstů ze střechy domu. Nakonec se ale ukázalo, že to byla figurína připomínající postavu z filmu Vánoční prázdniny, kterou si majitel domu Chris Heerlein na střechu nainstaloval jako součást vánoční výzdoby.

Do východu slunce zbývalo jen pár minut, když Američan Alfred Norwood dupl na brzdy svého kamiónu. Automobil nechal stát uprostřed cesty a zapnul výstražná světla. Toho mlhavého rána totiž 65letý válečný veterán z Austinu uviděl ze střechy jednoho domu viset mužskou postavu.

Chlapík, který se konečky prstů držel střechy, měl na sobě modrou košili, džíny a tenisky. Byl zapletený do vánočního osvětlení a na žebřík na chodníku nemohl dosáhnout. Norwood se mu žebřík okamžitě pokusil přistavit, ale když se zoufalce na střeše ptal, jestli už po něm zvládne slézt dolů, nedočkal se žádné odpovědi.

Proto veterán nejdřív zkoušel zastavit další řidiče, kteří kolem projížděli, ale všichni pokračovali dál, a tak nakonec vytočil číslo záchranné služby. "Úplně jsem zpanikařil, srdce mi tlouklo jako o závod. Myslel jsem si, že když ten muž neodpovídá, znamená to, že dostal ránu elektrickým proudem od těch ozdob," vylíčil Norwood své pocity deníku The Washington Post.

"Vypadalo to jako chlap v nouzi, tak jsem se mu snažil pomoct. Když se ale začalo rozednívat, zjistil jsem, že je na té střeše jenom figurína," dodal Norwood. Obyvatelé domu totiž k okapu připevnili panáka připomínajícího postavu Clarka Griswolda z oblíbeného filmu Vánoční prázdniny.

Ta ve snímku ztratí rovnováhu, když připevňuje na střechu vánoční světla, a zůstane viset na okapu. Majitel domu Chris Heerlein se podle Washington Postu příběhem filmu inspiroval, když se svou manželkou vymýšlel dekoraci, se kterou by zvítězil v místní soutěži o nejkreativnější výzdobu. Tehdy ho ani nenapadlo, že by figurínu mohl chtít ze střechy někdo zachraňovat.

"Když k incidentu došlo, nebyl jsem doma a moje žena v té době připravovala moje tři malé děti k odchodu do školy. O tom, co se mezitím dělo, před naším vchodem, jsme se dověděli až z videa pouliční kamery. Nejdřív mi toho pána bylo líto, ale pak jsem to nevydržel a začal jsem se nahlas smát," svěřil se 35letý Heerlein americkému listu.

Dobrý skutek veterána chtěl přesto nějak ocenit, a proto Norwooda pozval na návštěvu k sobě domů a věnoval mu dárkový poukaz na nákup potravin. Aby si panáka na střeše už nikdo další nespletl s živým člověkem, umístil Heerlein před svůj dům pro jistotu ceduli s nápisem: "Clark G. je součást naší vánoční výzdoby. Záchranku, prosím, nevolejte."