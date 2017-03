V soutěži Evropský strom roku skončila třetí česká lípa z Lipky, zvítězil polský dub Józef

před 1 hodinou

Na třetím místě se v soutěži Evropský strom roku 2017 umístila lípa z Lipky na Chrudimsku. Cíle soutěže je vybrat strom s nejzaímavějším příběhem. Lípě, pod níž podle pověsti tábořil Jan Žižka nebo Jan Amos Komenský, poslali lidé přes 15 000 hlasů. Vítězem se stal polský dub Józef, v němž se za války skrývala židovská rodina.

Brusel/Brno - Lípa z Lipky na Chrudimsku se v soutěži o titul Evropský strom roku 2017 umístila na třetí příčce. V internetovém hlasování o strom s nejzajímavějším příběhem ji předstihly jen dva duby z Polska a Walesu. Uvedli to organizátoři soutěže, jejíž výsledky byly dnes vyhlášeny v Evropském parlamentu v Bruselu.

Vítězem se stal s více než 17 000 hlasy dub Józef z polské obce Wiśniow, pojmenovaný po malíři, jehož zásluhou se dočkal vyobrazení na předválečné polské bankovce o nominálu 100 zlotých. Za druhé světové války se podle místních obyvatel dub stal útočištěm židovské rodiny, která se zde tři měsíce skrývala před nacisty.

Celkový počet hlasů v letošní soutěži přesáhl 125 000. Téměř 15 000 hlasů z nich získala 800 let stará lípa z Lipky u Horního Bradla, která loni na podzim vyhrála národní anketu. Podle pověstí pod ní tábořil Jan Žižka nebo Jan Ámos Komenský.

V Polsku k hlasování pro polský strom vybízeli nejen organizátoři národní ankety, ale i mnoho obcí i státní lesy.

Do letošního ročníku se zapojilo šestnáct zemí. Do dalšího ročníku soutěže lze oblíbené stromy nominovat do konce dubna. Nadace Partnerství vyhlašuje tuto anketu od roku 2002, odkdy se do zpoplatněného hlasování zapojilo více než 616 000 lidí a výtěžek putující na výsadbu a ochranu stromů dosáhl téměř 2,5 milionu korun. Vítěz získává odborné ošetření a současně postupuje do mezinárodní ankety Evropský strom roku.

Cílem je přimět evropskou veřejnost, aby se zajímala o stromy ve svém okolí a péči o stromy obecně.

autor: ČTK