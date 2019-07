"Úchylové v křoví" ničí ráj nudistů v Paříži, stěžují si místní naturisté policii

Pařížští návštěvníci nudistické zóny ve Vincenneském lesíku na východě francouzské metropole si stěžují na to, že je v poslední době obtěžují voyeuři ukrývající se v křoví. Podle milovníků nudismu narušují nejen jejich klid, ale také porušují pravidla stanovená radnicí 12. pařížského obvodu.

Nudistická zóna v lesoparku na východě města byla zřízena v roce 2017 a je přístupná od dubna do října. Při jejím otevření tehdy pařížští úředníci oznámili, že nebudou tolerovat nepatřičné chování, jako je sledování návštěvníků nebo jejich obtěžování. U vstupu na to upozorňují i cedule.

Přesto podle nudistů dochází často k "zavrženíhodnému chování nenudistických návštěvníků", citoval pařížské příznivce slunění bez oblečení britský zpravodajský deník The Guardian.

"Chodí sem voyeuři a exhibicionisté a obtěžují ženy … a ty se samozřejmě bojí. Někdy přijede policejní hlídka, ale pokud je nechytí při činu, nemůže je ani potrestat," řekl jeden z častých návštěvníků zóny francouzskému deníku Le Monde. Jiní nudisté si stěžují na "úchyly schovávající se v křoví".

"Kdybych byl žena, nevím, jestli bych tam chodil"

Starostka 12. pařížského obvodu poprosila policii o navýšení počtu hlídek v lesoparku. Policejní komisař Hugo Arer však dodal, že letos zatím žádné stížnosti neevidují.

A prezident místního spolku nudistů Laurent Luft uvedl, že celá záležitost je zbytečně zveličována. "Poté, co jsem si vyslechl stížnosti, jsem se na to zeptal svého kamaráda, který do zóny chodí každý den. Řekl mi, že neviděl žádné nechutné chování nebo věci, které by neodpovídaly myšlence nudismu," sdělil.

Zároveň však přiznal, že situace může být pro ženy odlišná. "Kdybych byl žena, nevím, jestli bych tam chodil. Ale spousta mých kamarádek tam stejně chodí. Jakýkoliv nudistický prostor, jako je pláž, nebo i běžná pláž, kde se sluní ženy v bikinách, bude přitahovat některé frustrované muže," myslí si Luft.

V nudistické zóně pařížského lesoparku zatím nikdo zatčen nebyl. A Luft si myslí, že nudisté by tak krásné místo opouštět neměli. "Když odejdeme, voyeuři vyhrají. Nebo vlastně nevyhrají, protože by se neměli na koho dívat," dodal.

Deník The Guardian připomíná, že Francie je vyhledávanou nudistickou destinací. Za milovníky pohybu a slunění bez oblečení se považuje více než dva miliony Francouzů.