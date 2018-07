Osmiletá Japonka za bicími si troufla na pecku Led Zeppelin. Pochválil ji i frontman Robert Plant

Japonská dívka Yoyoka Soma okouzlila internet, když si ve videu na bicí zahrála part jednoho z nejlepších bubeníků rockové historie – Johna Bonhama. Její verzi skladby Good Times Bad Times bubeníkovy někdejší kapely Led Zeppelin už viděl i Bonhamův bývalý spoluhráč Robert Plant.

Teprve osmiletá japonská holčička Yoyoka Soma vzala internet útokem, když zasedla za bicí soupravu a s naprostou přirozeností si střihla hitovku Good Times Bad Times z debutového alba britských Led Zeppelin. Video, ve kterém zdatně konkuruje již zesnulému bubeníkovi kapely Johnu Bonhamovi, původně poslala do bubenické soutěže Hit Like A Girl (Bouchni do toho jako holka) a napsala k němu, že právě Bonham patřil mezi její oblíbené hráče na bicí.

"Sním o tom, že jednou budu nejlepší bubenicí na světě," doplnila Yoyoka v popisku a vzhledem k tomu, že na bicí začala hrát v pouhých dvou letech a ve čtyřech už vystupovala před publikem, má ke splnění svého snu slušně nakročeno. Současné členky rodinné kapely Kaneaiyoyoka si navíc všiml bývalý frontman Led Zeppelin Robert Plant.

"Je skvělá, a ještě k tomu to vypadá, že zahrát naši skladbu je pro ni stejně snadné, jako by si měla zavázat tkaničku," smál se Plant, když mu video pustil moderátor kanadské rozhlasové stanice CBC. "Přitom bubenický part téhle písničky není po technické stránce vůbec snadná záležitost. Myslím, že John Bonham by byl dojatý," řekl Plant pro CBC.