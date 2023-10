Novozélandské město vyhlásilo boj s písněmi Céline Dionové. Budí je uprostřed noci

Céline Dionová je roky na špičce hitparád po celém světě, má zástupy fanoušků a za své hity získala nespočet ocenění. Obyvatelé novozélandského města Porirua však už mají kanadské zpěvačky plné zuby. Postarali se o to milovníci "tlampačových bitev", kteří v nočních hodinách soutěží o to, kdo její baladu pustí hlasitěji a čistěji z tlampače ve svém autě.

Obyvatelé města Porirua sepsali petici, aby nočnímu randálu učinili přítrž. Ale účastníci tlampačových bitev tvrdí, že jde o jejich způsob sebevyjádření. Při soubojích se na předem určeném místě sjedou vozy vybavené amplióny, které se obvykle používají spíše pro varování při mimořádných událostech. Smyslem soutěže je pustit hudbu co nejhlasitěji a nejzřetelněji, napsal zpravodajský web BBC News.

Céline Dionová se pro soutěžící stala oblíbenou volbou nejen díky svým populárním emotivním baladám, ale také proto, že většina její hudby - včetně oscarového hitu My Heart Will Go On z filmu Titanic z roku 1997 - obsahuje vysoké tóny.

"Céline Dionová je populární, protože má takové čisté písně. Snažíme se používat hudbu, která má vysoké tóny, je čistá a nemá moc basů," řekl Paul Lesoa, jeden ze zakladatelů skupiny, která v Aucklandu pořádá tlampačové bitvy.

"Milujeme hudbu, je to lepší než chodit do klubů"

V autech může být sedm až deset tlampačů, přičemž soutěže se obvykle konají celou noc. Přípravy trvají týdny, protože účastníci si tlampače obstarávají na internetu, a pak reproduktory a zesilovače upevňují do rámů umístěných na autech.

Lesoa tvrdí, že stigma kolem těchto soutěží je nespravedlivé. "My prostě milujeme hudbu, milujeme tanec a dělat tohle je lepší než chodit do nočních klubů nebo pít v baru ve městě, kde propukají rvačky a tak," řekl s tím, že už žádal městskou radu Aucklandu o povolení, ale zatím nedostal odpověď.

"V podstatě každý má nějakého koníčka, a protože náš koníček může být dost rušivý a my chápeme, jak rušivý může být, chceme mít svůj vlastní vhodný a bezpečný prostor daleko od lidí, kde ho budeme moci provozovat," dodal.

Autor petice Wes Gaarkeuken, který se snaží dosáhnout zákazu tlampačových bitev v Porirue na novozélandském Severním ostrově, říká, že daňoví poplatníci už jsou "unaveni nečinností a odmítavým postojem, který v této věci projevuje rada a starosta".

Starostka: Tlampačových soubojů mám plné zuby

Petice nasbírala stovky podpisů a vyzývá městskou radu Poriruy, aby zabránila lidem pouštět hudbu celou noc. Jeden ze signatářů petice ke svému podpisu připsal, že "spánek je základní lidské právo".

Jiná obyvatelka připustila, že sice ráda poslouchá Céline Dionovou - ale v pohodlí svého obývacího pokoje a při hlasitosti, kterou si sama zvolí. Rozhodně jí nevyhovuje slyšet útržky písní kanadské zpěvačky kdykoli mezi sedmou hodinou večerní a druhou hodinou ranní.

Městská rada Poriruy se už dříve s účastníky tlampačových soubojů snažila dohodnout, že se budou scházet v průmyslových částech města a končit do deseti hodin večer. Souboje se ale opět vrátily do obydlených oblastí.

Starostka Anita Bakerová řekla Rádiu Nový Zéland, že už má tlampačových soubojů "plné zuby" a bude se snažit prosadit, aby je jejich účastníci provozovali v místech, kde je nemusí poslouchat každý - ať chce nebo nechce.