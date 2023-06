Muž zinscenoval svou smrt. Na "pohřbu" vyrazil dech i své blízké rodině

Tiktoker z Belgie se doslova vrátil "ze záhrobí". Aby dal pětačtyřicetiletý David Baerten lekci rodině, předstíral svou smrt. Když ho všichni oplakávali na pohřbu, zničehonic dramaticky přiletěl helikoptérou společně s filmaři, kteří situaci natáčeli.

Tiktoker vystupující pod jménem Ragnar le Fou do svého "ďábelského plánu" zasvětil jen manželku a děti, které souhlasily s tím, že mu pomohou jeho smrt zfalšovat. "Odpočívej v pokoji, tati. Nikdy na tebe nepřestanu myslet. Proč je život tak nespravedlivý? Proč zrovna ty? Měl jsi být dědečkem a celý život jsi měl ještě před sebou. Mám tě ráda! Milujeme tě! Nikdy na tebe nezapomeneme," napsala jedna z jeho dcer na sociálních sítích, což někteří sledující později označili za "příliš krutý vtip".

Poté, co manželka Baertenovi uspořádala falešný pohřeb nedaleko města Lutych, se na místě shromáždili truchlící v černém oblečení, aby se s mužem rozloučili. V tom ale přiletěla helikoptéra, z níž "mrtvý" Belgičan vystoupil. Mnozí ho ihned začali objímat, jiní požadovali vysvětlení.

Blízký přítel tiktokera Thomas Faut natočil, jak se Baerten objímá s jiným mužem po shledání. Video plné emocí na sociální síti vidělo dokonce 1,5 milionu lidí. "Dostal jsi nás. Přísahám, že jsem brečel a pak jsem byl v šoku. Kamaráde, máme tě moc rádi," řekl o překvapivém setkání navzdory kamarádově podvodu Faut.

Po shledání Belgičan začal s vysvětlováním, proč se uchýlil k tak kontroverznímu činu jako předstírat vlastní smrt. "To, co vidím ve své rodině, mi často ubližuje. Nikam mě nezvou, nevídáme se. Všichni jsme se odcizili. Proto jsem jim chtěl dát životní lekci a ukázat rodině, že by člověk neměl čekat, až někdo zemře, aby se s ním mohl setkat," popsal Baerten.

Někteří lidé na sociálních sítích "žertík" odsoudili. "A pak se diví, proč ho nikam nezvou," okomentovala video uživatelka Keaton Erin Buster. "To je prostě špatné," souhlasila další tiktokerka. Jiní naopak tvrdili, že to byla pro rodinu muže cenná životní lekce. "Neznám souvislosti, ale doufám, že tento krok bude mít nějaký smysl. Pevně doufám, že se sblížili a vše vyřešili," doplnila Diedra Hopkins.

