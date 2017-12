Zpěvačka Beyoncé je po devíti letech na vrcholu americké hitparády. Díky duetu s Edem Sheeranem

před 1 hodinou

Beyoncé, jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, je po devíti letech opět na špici hitparády Billboard Hot 100. Nikoliv však díky své písničce, ale díky hostování v baladě Perfect od Eda Sheerana. Ten byl letos na síti Spotify nejhranějším songwriterem a píseň pochází právě z jeho zánovního alba Divide. Beyoncé naposledy v žebříčku uspěla s hitem Single Ladies (Put a Ring on It) z roku 2008. Další úspěšná skladba, čtyři roky starý duet Drunk In Love s manželem Jay-Z, se vyšplhal na druhé místo. Loni Beyoncé vydala experimentální album Lemonade, Grammy ovšem na plné čáře ovládla tradičně znějící Adele s deskou 25.

