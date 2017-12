před 1 hodinou

Nejstreamovanějším umělcem sítě Spotify je letos šestadvacetiletý britský písničkář Ed Sheeran. Jeho album Divide dosáhlo více než tří miliard přehrání. Nejpopulárnější písní je pak jeho skladba Shape of You. Trendem roku 2017 byl však podle Spotify hiphop, žánrové skladby zaznamenaly čtyřiasedmdesátiprocentní nárůst poslechovosti oproti roku 2016. Odpovídají tomu další místa na žebříčku: druhý skončil raper Drake, třetí R’n'B zpěvák The Weeknd a čtvrtý kolega hiphoper Kendrick Lamar. Nejposlouchanější zpěvačkou roku 2017 je na Spotify Rihanna.

