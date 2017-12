před 4 minutami

Pátý ročník festivalu Aerodrome (28. - 30. 6. 2018) se z Prahy přesune na dvě pódia do areálu letiště v Panenském Týnci. Během tří dnů se na nich vystřídají headlineře - američntí rapeři Macklemore a Wiz Khalifa a hardrocková kapela Nine Inch Nails. Dále je v plánu koncert skupin Limp Bizkit, Stone Sour, Parkway Drive, Bullet for My Valentine a Hollywood Undead. Jméno čtvrtého hlavního interpreta ještě pořadatelé oznámí. Prvních dva tisíce kusů vstupenek je k sehnání za 2990 korun. "Program v Panenském Týnci nebude limitovaný vyhláškou nočního klidu a může tak probíhat až do časných ranních hodin. Zároveň návštěvníkům umožní kempování v areálu," říkají pořadatelé.

autor: Kultura | před 4 minutami

Související





Hlavní zprávy