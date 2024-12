Do češtiny převedla Mistra a Markétku. Zemřela překladatelka Alena Morávková

Do češtiny převedla knihy Jevgenije Zamjatina, Fjodora Michajloviče Dostojevského, Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Lva Nikolajeviče Tolstého nebo Ivana Sergejeviče Turgeněva. Především se ale věnovala dílu Michaila Bulgakova. Ve věku 89 let zemřela na Boží hod překladatelka z ruštiny a ukrajinštiny Alena Morávková.

Já vám všem přeji, aby už nikdy do naší země nevjely tanky proti vůli národa, říkala Alena Morávková. | Foto: Ondřej Littera / MF DNES + Lidové noviny / Profimedia.cz

O úmrtí informoval server Novinky.cz. Rodačka z Hradce Králové vystudovala ruštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a teatrologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako redaktorka divadelních her v Dilii a Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd, odkud však musela roku 1972 odejít poté, co odmítla vyjádřit souhlas s okupací Československa.

Až do pádu komunistického režimu pak Alena Morávková byla ve svobodném povolání a některé překlady nemohla publikovat pod svým jménem. "Ocitla jsem se na několik let bez možnosti překládat. Domluvila jsem se proto s Jaroslavem Holánkem, což byl vynikající překladatel a vynikající člověk, ten mi několikrát postoupil své jméno a já jsem zase, když to bylo možné, zastoupila několik jiných," vzpomínala v interview pro literární časopis Plav. Po revoluci Morávková mimo jiné vyučovala na pražské DAMU a také na filozofické fakultě.

Českým čtenářům roku 1969 zpřístupnila nejznámější román Michaila Bulgakova nazvaný Mistr a Markétka. Z Moskvy si ho přivezla už začátkem dekády, překlad však směla publikovat až poté, co próza zakázaného autora vyšla v Sovětském svazu. Překladatelka mimo jiné navštívila Bulgakovův moskevský byt. "Seděla jsem u pracovního stolu, kde sedával i on, na stole byla ta lampa se zeleným stínidlem, která se objevuje v románu Bílá garda," líčila v rozhovoru.

Strojopis Morávkové věnovala přímo Bulgakovova poslední manželka Jelena Sergejevna. "Byla to ohromně báječná žena, našly jsme i některé společné motivy a témata, takže jsme se přátelily až do její smrti. Dávala mi texty, které doufala, že já budu překládat, a vždy byla šťastná, když vyšla nějaká další kniha," vzpomínala Morávková před třemi lety, kdy dostala Státní cenu za překladatelské dílo.

Podle ní byla Jelena Sergejevna "skutečnou Markétkou svého Mistra a já měla ohromné štěstí, že jsem v ní získala tak skvělou průvodkyni a konzultantku ve složitém kouzelném světě Michaila Bulgakova".

Časopis Plav zdůrazňuje, že Morávková nepřekládala Mistra a Markétku z tehdejšího sovětského vydání, nýbrž přímo z rukopisu. Díky tomu převod obsahoval i pasáže, které v tehdejším sovětském vydání chyběly. "Čtenářům zprostředkovala magickou atmosféru Bulgakovova románu, přičemž dokázala jemně stylisticky odlišit obě časové roviny příběhu, tedy tu, která se odehrává v Moskvě třicátých let, a rovinu biblickou. Vyhnula se přitom i nástrahám přehnané exotizace či zbytečné expresivity. S příznačnou důkladností svůj překlad při dalších vydáních znovu a znovu zdokonalovala," napsal v magazínu její někdejší student a překladatel Miroslav Tomek.

Morávková kromě Mistra a Markétky do češtiny převedla Bulgakovovu známou prózu Bílá garda, nedokončený Divadelní román, životopisný román Život pana Molièra nebo divadelní hru Don Quijote. Už v 90. letech také napsala autorův životopis nazvaný Křížová cesta Michaila Bulgakova. Naposledy roku 2013 publikovala pod názvem Deníky Mistra a Markétky korespondenci a deníkové zápisky svědčící o spisovatelově zápasu s mocí a tragickém údělu tvůrce v totalitním režimu.

Alena Morávková vzpomínala mimo jiné na 21. srpen 1968, kdy se s Jelenou Bulgakovovou a petrohradským hercem Sergejem Jurským v bytě na pražských Vinohradech doslechli o invazi vojsk Varšavské smlouvy. "Sergej hned oznámil, že ráno půjde do nemocnice darovat svou ruskou krev, kdyby ji někdo z Čechoslováků nedejbože potřeboval. Já vám všem přeji, aby už nikdy do naší země nevjely tanky proti vůli národa a aby mezi námi bylo více osobností, jako byl Sergej Jurskij," vzkázala překladatelka před třemi roky na Nové scéně Národního divadla.