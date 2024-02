Chodil v černém a měl sžíravý humor. Zemřel komik Richard Lewis, bylo mu 76 let

Proslul v 70. a 80. letech minulého století jako stand-up komik s temným smyslem pro humor, než se v novém tisíciletí stal televizní hvězdou díky seriálu Larry, kroť se. Ve věku 76 let zemřel americký herec a komik Richard Lewis. Podle svého agenta zesnul doma v Los Angeles po zástavě srdce.

O úmrtí informovala agentura AP. Ta připomíná, že lékaři herci vloni diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.

Lewis zkraje 70. let začal účinkovat v komediálních klubech okolo newyorské Greenwich Village, stejně jako vrstevníci Jay Leno, Richard Belzer nebo Billy Crystal. Oproti nim se vyznačoval sžíravým humorem, trpkostí, sarkasmem a ironií, s níž otevřeně komentoval své nešťastné dětství, neúspěchy v milostném životě i neustálé pochyby o sobě samém. "Když šel na pódium, nevytvářel si žádnou postavu. Byl tam sám za sebe," řekl o něm Billy Crystal.

Brzy začal být Lewis vyhledávaným hostem večerních televizních talkshow, například v pořadu Late Night With David Letterman se objevil téměř padesátkrát, popisuje deník New York Times. Podle něj stál Lewis v čele boomu stand-up comedy, který koncem 80. let podpořilo rozšíření kabelové televize do amerických domácností.

K jeho nejslavnějším stand-upům patřil ten v newyorské Carnegie Hall, kde roku 1989 se stohem poznámek napsaných na mnoha listech žlutých papírů mluvil více než dvě a půl hodiny. Sklidil dva potlesky vestoje. "Byl to vrchol mé kariéry," řekl v roce 2020 deníku Washington Post a zalitoval, že právě toto vystoupení nikdo nenatočil.

Ve stejné době na sebe Lewis upozornil rolí netradičního novináře Martyho Golda v sitcomu Anything But Love, kde se jeho postava zamilovala do Hanny hrané pozdější držitelkou Oscara Jamie Lee Curtis. Na obrazovce se spolu objevovali v letech 1989 až 1992, což Lewisovi otevřelo dveře do Hollywoodu.

Následně ztvárnil neurotického prince Johna ve filmu Bláznivý příběh Robina Hooda, jejž roku 1993 natočil Mel Brooks. Ten označil Lewise za "možná Franze Kafku moderní komedie". Několik dalších filmových i televizních příležitostí ale Lewis nevyužil, a tak se musel spokojit spíš s vedlejšími rolemi, uvádějí New York Times a konkrétně jmenují třeba tu ve filmu Opustit Las Vegas z roku 1995.

Hercův comeback odstartovala komediální tour Richard Lewis: The Magical Misery Tour, kterou zaznamenala televize HBO. Ta mu pak na přelomu tisíciletí poskytla příležitost v komediálním seriálu Larry, kroť se, kde ztvárnil částečně autobiografickou verzi sebe sama po boku svého celoživotního přítele Larryho Davida. V seriálu účinkoval více než čtyřicetkrát v průběhu následujícího čtvrt století. Objevil se také v současné poslední, v pořadí dvanácté řadě, která na HBO vyvrcholí 7. dubna.

"Díky Larry, kroť se začaly na moje stand-upy chodit tři generace lidí. V publiku vždycky sedí nějaký třináctiletý kluk. A vždycky je tam taky někdo na vozíčku, kdo hlesne: chtěl jsem vás vidět, než umřu," žertoval Lewis. Občas dál hrál v jiných seriálech, vedlejší roli měl třeba v sitcomu Dva a půl chlapa.

"S Richardem jsme přišli na svět v rozmezí tří dnů ve stejné porodnici. Většinu života byl jako můj bratr," reagoval na zprávu o jeho úmrtí Larry David. Oba se narodili v newyorské čtvrti Brooklyn, seznámili se jako třináctiletí kluci na letním kempu. "Měl tu výjimečnou vlastnost, že byl zároveň nejvtipnější široko daleko, ale taky nejsladší. Dneska mě ale rozplakal a to mu nikdy nezapomenu," dodal.

Kabelová stanice Comedy Central zařadila Lewise na seznam padesáti nejlepších komiků všech dob, časopis GQ ho uvedl mezi dvacítkou nejvlivnějších lidí se smyslem pro humor. "Sledovat jeho stand-up vystoupení je jako být na velmi vtipném a hodně temném terapeutickém sezení," napsal v roce 2014 deník Los Angeles Times.

"Jsem naprosto ve všem paranoidní. Dokonce i doma. Mám zpětné zrcátko i na rotopedu," žertoval jednou Lewis. "Dneska jsem nemohl usnout. Zkoušel jsem počítat ovečky, ale napočítal jsem jich jen šest a všechny měly protézy kyčle," vtipkoval v pořadu komika Jimmyho Kimmela.

Podle agentury AP se Lewis lišil tím, že na rozdíl od třeba Robina Williamse se s diváky svých stand-upů dělil o osobní zážitky, melancholii i bolest. Býval přirovnáván k velké osobnosti amerického humoru Lennymu Bruceovi. "Dávám si opravdu záležet na tom, abych nebyl zlý," řekl Lewis v roce 2007 regionálnímu deníku The Palm Beach Post. "Nechci si dělat legraci ze skutečných hendikepů, se kterými se lidi beznadějně perou celý život. Mně prostě něčí tragédie nepřijdou vtipné," uvedl.

V neposlední řadě byl Richard Lewis známý tím, že se na veřejnosti ukazoval výhradně v černém. Časopisu GQ řekl, že to okoukal z westernového seriálu Have Gun - Will Travel, který sledoval jako kluk a kde vystupoval kovboj, jenž chodil v černém. "Začátkem osmdesátých let jsem si uvědomil, že mi černá prostě vyhovuje, a už jsem na sebe nikdy nevzal nic jiného," dodal.

Lewis se roku 1994 vyléčil ze závislosti na drogách a alkoholu. Svůj příběh roku 2008 odvyprávěl v autobiografii nazvané The Other Great Depression, v minulé dekádě vydal také knihu esejí Reflections from Hell.

Video: Scéna ze seriálu Larry, kroť se