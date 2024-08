Zemřel divadelní a filmový herec Karel Heřmánek, bylo mu 76 let

Ve věku 76 let zemřel v sobotu divadelní a filmový herec Karel Heřmánek. Oznámila to jeho rodina. Heřmánek ztvárnil řadu výrazných filmových rolí. Diváci si ho pamatují například jako fešáka Huberta, Lucifera z pohádky Z čerty nejsou žerty nebo tatínka Poppera z filmu Smrt krásných srnců.

"Včera v odpoledních hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Heřmánek. Bolest, která nás zasáhla, je nezměrná," uvedla rodina na Facebooku Divadla Bez zábradlí, které Heřmánek spolu se svou manželkou založil.

Heřmánek vystudoval brněnskou JAMU, v ročníku byl třeba s Jiřím Bartoškou, Pavlem Zedníčkem nebo Janou Švandovou. Po škole nastoupil do brněnského avantgardního Divadla Na provázku, pak působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. V roce 1976 se vrátil do Prahy a do roku 1990 hrál v Divadle Na zábradlí. Když se tato scéna rozpadla, založil Heřmánek Divadlo Bez zábradlí, jedno z prvních soukromých divadel v Česku.

Je znám i z dabingu, jeho hlasem mluví třeba Doyle (Martin Shaw) z britského seriálu Profesionálové. V dabingovém studiu se seznámil i se svou druhou ženou Hanou. Mají spolu tři syny, z prvního manželství má Heřmánek ještě dvě dcery.