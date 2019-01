Zemřel herec Luděk Munzar. Dlouholetému členovi Národního divadla bylo 85 let

O úmrtí slavného herce informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Luděk Munzar za tři dekády v pražském Národním divadle vytvořil mnoho významných rolí. Často hrál v televizi i filmu, mnohdy po boku své manželky Jany Hlaváčové. Kromě toho se výrazně uplatnil v rozhlase a dabingu.

Když slavil osmdesátiny, vzpomínal, jak při svých začátcích v Národním divadle stával při představeních v portále, sledoval, jak to mistři dělají, a dal si velký úkol: nepřekážet.

"Minimálně pět šest let jsem tam stával a díval se. Když jsem pak hrál velké role, zjistil jsem, že nechodím do šatny - pořád jsem se měl na co dívat. Věřím, že gesta a intonace těch mistrů tam jsou dodnes, i když Národní i Stavovské prošly rekonstrukcí," vzpomínal před šesti roky.

Munzarova hvězda záhy stoupala pod vedením předních režisérů až k vrcholnému charakternímu herectví. Ztvárňoval rovné, sympatické chlapíky, stejně jako komplikované hrdiny nebo krajně negativní typy.

Byl Merkuciem v legendární inscenaci Romea a Julie, hrál titulní roli Shakespearova Jindřicha V., byl Mefistofelem v Goethově Faustovi. Divákům utkvěl v paměti také jako Brechtův Arturo Ui, Rejtar z Vévodkyně valdštejnských vojsk či Bláha z Našich furiantů.

Luděk Munzar dnes nad ránem odešel do hereckého nebe, ve věku nedožitých 86 let. Měl jsem tu čest se Luďkem Munzarem několikrát setkat a těší mne, že jsem mu mohl osobně poděkovat za mnohaleté kultivování naší umělecké scény. Byl skutečnou ikonou českého divadla i filmu. R,I.P. — Daniel Herman (@DanielDherman) January 26, 2019

Žert i Synové a dcery Jakuba Skláře

Munzar často hrál v televizi i filmu, mnohdy po boku své manželky Jany Hlaváčové, jako tomu bylo třeba v životopisném snímku o skladateli Leoši Janáčkovi nazvaném Lev s bílou hřívou.

Munzar účinkoval také v adaptaci Kunderova Žertu, k dalším jeho filmům patří Dědeček automobil či Srpnová neděle. Televizním divákům utkvěl především v titulní roli posledního Dietlova seriálu Synové a dcery Jakuba skláře.

Byl rovněž průvodcem po rozhlednách, vyprávěl o věkovitých stromech a pramenech řek v televizních dokumentech. Jeho vášní bylo létání a rychlá auta.

R.I.P. Luděk Munzar. Většina ho zná jako skvělého herce, ale měl širší záběr a jako nadšený pilot větroně se dostal i do komiksové knihy "Vzduch je naše moře"

Tak, ať Vám to tam v nebi krásně lítá, pane! pic.twitter.com/jTp51SaORH — Radek Pelikan™ (@pelikanekcz) January 26, 2019

V dabingu propůjčil svůj hlas například americkému herci Paulu Newmanovi. V roce 2011 získal cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. Posledním celovečerním filmem, v němž si zahrál, byla Svatá čtveřice od Jana Hřebejka.

Odešel výjmečný Luděk Munzar. Loni jsme se potkali po smrti M. Formana, znali se od mladí, od Dědečka automobila (on už hvězda, Forman asistent) Volali často, ale pan Munzar mi řekl, že se i trochu styděl, protože "Miloš byl opravdová hvězda". Oba byli. Smekám.. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) January 26, 2019

Herec zemřel po dlouhé nemoci ve svém domě v pražských Modřanech ve věku 85 let.

Nejen kolegové z branže mu na sociálních sítích postupně vzdávají hold.

Spadla opona a odešel pan Herec. A statečný člověk, který odmítl podepsat Antichartu. Hrdina všedního dne.https://t.co/1aDsFMFb7d — Pavel Kout (@pavelkout) January 26, 2019

Smutná zpráva dnes zasáhla všechny slávisty. Nad ránem nás ve věku 85 let opustil herec Luděk Munzar, který se jako celoživotní příznivec červenobílých barev angažoval i v Odboru přátel Slavie. Odpočívejte v pokoji, mistře. pic.twitter.com/gBFUOoz0dP — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 26, 2019

Termín posledního rozloučení ještě není známý. V případě takto významných osobností a svých dlouholetých členů včetně bývalých připravuje Národní divadlo rozloučení na jevišti historické budovy.