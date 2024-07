Začíná krumlovský festival. Nabídne Plácida Dominga i pit stop formule 1

Festival Krumlov, který začíná tento pátek 12. července a na různých místech jihočeského města potrvá do 3. srpna, uvede přes čtyři desítky koncertů. K těm nejočekávanějším bude patřit vystoupení španělského barytonisty Plácida Dominga. Poprvé v Česku s hornistou a dirigentem Radkem Baborákem zahraje lotyšská akordeonistka Ksenija Sidorová.

Zahajovací a závěrečný koncert krumlovského festivalu doprovodí baletní choreografie Jiřího Bubeníčka. "Téma letošního ročníku 'Múzy inspirující a tvořící' charakterizuje kreativitu, díky které vznikla neobyčejná hudební díla. Dramaturgie splétá příběhy žen, jež ovlivnily životy skladatelů, i těch, které samy tvoří a na festivalu vystoupí," říká Gabriela Rachidi, výkonná ředitelka akce.

Ta se letos připojuje k Roku české hudby. Název zastřešuje kulturní událost připomínající každých deset let významná výročí osobností, letos v čele s přípomínkou 200 let od narození Bedřicha Smetany. Jeho symfonická báseň Má vlast přehlídku tento pátek zahájí v městském parku. Pod taktovkou Aleny Hron se představí Janáčkova filharmonie Ostrava v neobvyklém spojení s baletním souborem Les Ballets Bubeníček.

Na stejném místě o den později vystoupí třiaosdmesátiletý barytonista Plácido Domingo s programem, v němž zazní operní melodie Giuseppa Verdiho, Giacoma Pucciniho, Georgese Bizeta nebo Franze Lehára. Jeden z nejslavnějších žijících pěvců navštíví festival již potřetí. Poprvé tu byl v roce 2011, naposledy dorazil v září 2021.

"Jeho vytrvalá přízeň potvrzuje, že Festival Krumlov dlouhodobě patří mezi špičkové kulturní počiny světového formátu," míní Gabriela Rachidi. Barytonista v posledních letech čelil kritice poté, co jej v médiích až několik desítek žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. On nařčení popřel a žádný z případů se nikdy nedostal k soudu, přesto kvůli tomu Domingo přišel například o spolupráci s newyorskou Metropolitní operou a musel rezignovat na funkci v Losangeleské opeře.

V Krumlově se madridský rodák představí se španělskou sopranistkou Serenou Sáenz, která nedávno debutovala ve Vídeňské státní opeře, a českou mezzosopranistkou Ester Pavlů, jež pravidelně vystupuje ve Vídni i pražské Státní opeře. "Bude to moje první setkání s Domingem, moc se na něj těším," říká Ester Pavlů. "Zazpívám si s ním Lehárův duet Lippen schweigen, čehož si samozřejmě cením, a do programu jsem zařadila i zarzuelu, ke které má blízko. Pro mě to bude premiéra, ještě nikdy jsem tenhle žánr nezpívala," dodává.

Závěr festivalu má 3. srpna patřit Williamu Shakespearovi, jehož dílo inspirovalo mnoho skladatelů. Krumlovští uvidí jeho hru Romeo a Julie v hudebním pojetí Vincenza Belliniho, Charlese Gounoda, Petra Iljiče Čajkovského a Sergeje Prokofjeva, to vše opět doplněné baletní choreografií Jiřího Bubeníčka. O samotné hře před koncertem promluví překladatel Martin Hilský v zámeckém studijním centru.

Mladí tanečníci mohou v průběhu přehlídky absolvovat kurz Bubeníček Ballet Masterclasses. "Ten vedou světové baletní špičky, letos třeba Vladimir Malakhov, označovaný jako Tanečník století. Studenty učíme, jak navázat spojení s publikem a vytvořit tak nezapomenutelný zážitek," řekl umělecký ředitel a zakladatel kurzů Jiří Bubeníček.

Součástí akce bude i takzvaná festivalová zóna s doprovodným programem včetně dalších koncertů, workshopů, divadel, malováním nebo besed s hudebníky. Návštěvníci ji letos najdou na dvou místech. První se nachází v Klášterní zahradě, kde program začíná už tento čtvrtek a kde bude třeba takzvané Filharmoniště. Pořadatelé jej popisují jako "koncert pro dospělé, kde jsou malé děti vítány". Druhým místem má být městský park, kde si zájemci vyzkouší mimo jiné simulátor pit stopu formule 1, což je zastávka závodního auta v boxu při výměně pneumatik, anebo uvidí parní show Jamese Watta. Ta zahrnuje modely historických manufakturních a průmyslových provozů, jako jsou parní mlýn, kovárna, elektro generátor Františka Křižíka nebo parní pila.

Krumlovský festival se koná od roku 1992, dosud přivítal přes 12 tisíc umělců ze 40 zemí. Mezi nimi byli operní hvězda Jonas Kaufmann či slavná pěvkyně Renée Fleming, stejně jako zpěvák Karel Gott. Letos pořadatelé hospodaří zhruba se 36 miliony korun.

Mimo Český Krumlov se koncerty uskuteční také jinde, jedním takovým místem je Molo Lipno. Zde se 17. července představí romská kapela Galiani Gypsy Jazz. Jejím hlavním a prvním houslistou je Milan Galyáš, zároveň působící v Severočeské filharmonii Teplice i Českém národním symfonickém orchestru.

Video: Plácido Domingo zpívá Nessun dorma