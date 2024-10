Ohně na jezeře Milada a hra o nenávisti. Začal ústecký divadelní festival Kult

Různá témata na pozadí příběhu žen z jednoho domu otevírá hororová divadelní inscenace nazvaná Červotoč, kterou uplynulý pátek uvedlo ústecké Činoherní studio. Diváci se mohou ztotožnit s křivdami a bolestmi hrdinek.

Nejbližší reprízy následují tuto neděli 13. října a znovu ve čtvrtek 17. října. Na jeviště ústecké činohry se v novince po letech jako host vrátila Zuzana Zlatohlávková. Červotoč měl premiéru v rámci festivalu Kult.

Drama vzniklo na motivy románu současné španělské spisovatelky Layly Martínez, který letos v překladu Blanky Stárkové vydalo nakladatelství Paseka. "Hledala jsem text metaforický, hodně otevřený k různým způsobům čtení pro divadlo. Náhodou jsem narazila na Červotoče, přečetla jsem si první tři věty a bylo mi jasné, že to je ono," říká režisérka a autorka dramatizace Eliška Říhová.

Próza sedmatřicetileté spisovatelky ukazuje, jak v člověku roste nenávist. Z útrob červotočem rozežraného domu se ozývají dva ženské hlasy, které touží zastavit koloběh chudoby, násilí a vykořisťování. "Hodně nám pomohla scénografie, dala nám rámec, ve kterém se pohybujeme," poznamenává Říhová. S kolegy na jeviště umístila jednoduchou patrovou kostku s různými průchody a průlezy. "Věděli jsme, že to bude stylizované představení, nikoliv realistické a popisné, tvar jsme hledali společně na zkouškách," přibližuje režisérka.

Do hlavní role Báby autorka obsadila hosta. "Chtěla jsem herečku, která je výjimečná, dokáže mít mnoho poloh a být otevřená. Společně jsme přišli na Zuzanu Zlatohlávkovou, která v Ústí hrála," zmiňuje. Zbylých dvou postav se ujaly nové členky souboru Marie Machová a Luciana Tomášová, s nimiž se režisérka zná z pražské DAMU.

Podle dramaturgyně Johany Bártové by se diváci měli připravit a mít hlavu otevřenou. "Společně pátráme po příběhu, který v inscenaci je, ale není stěžejní. Jsou tam témata třídního boje, feminismu, zároveň je to horor. Každý si tam najde momenty ze svého života. Já tam mám takové čtyři, při kterých je mi fakt ouzko," ilustruje Bártová.

Symboly ve hře fungují v různých rovinách, například pasáž se surfařem může podle režisérky evokovat nenávist, problémy, v nichž se člověk topí, nebo ztracenost ve velkém prostoru. "Je to inscenace o tom, když je něco hodně špatně," shrnuje Eliška Říhová.

Pro dvaačtyřicetiletou Zuzanu Zlatohlávkovou pobyt na scéně ústeckého divadla znamená nostalgii. "Byla jsem tu v letech 2005 až 2010 jako mladá koza. Teď jsem šťastná, že si tu můžu zaskotačit jako host, protože, a každý tvůrce nebo herec, který byl v Činoherním studiu, mi dá za pravdu, je tady silný genius loci," říká představitelka hlavní role.

Pro ni je Červotoč těžký. "Už jen proto, že text není divadelní, je to próza. Režisérce se to povedlo zdramatizovat tak, že se to dá hrát. Velmi se mi líbí scéna, záměrně klade hercům překážky, aby si poradili s úsporným prostředím. Herec je nucen hledat různé výrazové prostředky, aby sdělil to, co chce, a to je vždycky výzva," dodává Zuzana Zlatohlávková.

Červotoč měl premiéru na divadelním festivalu Kult, který uplynulou středu začal zapálením deseti ohňů u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem. Tančilo se u toho, hrály pohádky i vyprávěly příběhy. Akce kromě divadelních představení zahrnuje debaty s tvůrci, módní přehlídky nebo hudební vystoupení. Potrvá do pátku 18. října.

Tématem letošního 27. ročníku jsou kořeny. "Kořeny vyživují strom a kultura vyživuje společnost. Jako je potřeba se starat o kořeny, je nutné starat se o kulturu, aby společnost mohla prosperovat," vysvětluje ředitelka festivalu Lenka Havelková.

Zpět ke kořenům kultury bylo také ústředním motivem zahajovacího večera, který připravila iniciativa #kulturunezastavis v režii Víta Neznala. "Kultura kdysi vznikla kolem ohňů, tam jsou kořeny kultury," zdůrazňuje Havelková. Různé podoby kultury u ohňů za soumraku předvedlo 14 umělců, kteří sklidili potlesk diváků. Mezi nimi byli dospělí i děti.

Záměrem organizátorů je nabídnout co nejpestřejší program nehledě na žánr či věk. "Máme tu pohádku pro děti od deseti měsíců do tří let, pak je pohádka pro děti od šesti let, program pro studenty, pro dospělé i pro seniory," vypočítává Lenka Havelková.

Festival do Ústí nad Labem každoročně přiváží tituly, jejichž tvůrci byli například nominováni na cenu Thálie. Stejně tak ale místní seznamuje s netradičními vystoupeními či úspěšnými projekty.

Letos se publiku představí například performer Andrej Lyga s Pohádkou pro odvážné, Cirk La Putyka s projektem Hey, Earth nebo Divadlo pod Palmovkou a jeho inscenace Žena filmového kritika.

"Jsme přesvědčeni, že Kult znamená pro Ústí nad Labem a jeho okolí jeden z pilířů zdejšího kulturního dění. Vybudovat takovou instituci stojí velké úsilí, čas a peníze. Udržet ji ale při životě téměř třicet let vyžaduje ještě něco navíc: zájem ze strany místních lidí, diváků vnímajících kontinuitu i důležitost této tradiční divadelní události, která má své místo také v kontextu české divadelní scény," uzavírá ředitelka festivalu Lenka Havelková.