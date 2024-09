Xindl X hledá humor i ve smutných věcech. Novým albem bojoval proti vyhoření

Na nové desce Fén X, kterou vydal v pátek 13. září, se zpěvák a skladatel Ondřej Ládek známý jako Xindl X na rozdíl od minulosti obklopil několika autory a producenty. Po sedmi albech, kde byl téměř výhradním autorem, si nemyslí, že musí všechno napsat sám.

Přesto zůstává Xindl X autorem většiny textů, v nichž se i ve smutných věcech snaží hledat humor. Nahrávku, kterou společnost Universal Music označuje za jeho nejexperimentálnější, pokřtí na třech koncertech. První se uskuteční 11. listopadu v brněnském Sonu.

Novinku doprovází devět průběžně vydávaných videoklipů. Poslední ke skladbě Proměna, inspirované stejnojmennou novelou Franze Kafky, vyšel společně s albem. "I po sto letech je stále aktuální. Vždyť kdo z nás občas nemá pocit, že se přes noc proměnil v ohyzdného brouka, kterému nikdo nerozumí?" ptá se hudebník. Od Kafkova úmrtí letos uplynulo 100 let.

"Klipů k té desce je strašně moc, většinu z nich už lidé znají, protože si to pouští na Spotify, kam nedávají celé desky, takže vydavatelství mají strategii dávat hodně věcí dopředu," vysvětluje Xindl X. "Fén X pak vychází skoro jako kompilace singlů za poslední dva roky. Musel jsem doplnit další čtyři písničky, aby tam nebyly jen věci, které lidi znají. Já si furt myslím, že by na nové desce měli lidé mít něco, co ještě neslyšeli," dodává.

Na albu se za pomoci skladatele a producenta Jendy Vávry spojil s hudebníky Filipem Vlčkem z kapely John Wolfhooker, Jakubem Lenzem ze sestavy Robin Mood, klavíristou Janem Steinsdörferem z Chinaski nebo Radkem Tomáškem ze Support Lesbiens.

Celek pojmenoval podle úvodní písně Fénix, ve které zpívá o syndromu vyhoření.

"Ne že bych sám syndrom vyhoření měl, ale byl jsem mu blízko. Právě tahle deska pro mě byla takovým bojem proti vyhoření. Zkusit dělat věci jinak, vyjet ze zajetých kolejích, neřešit, kam to povede, ale hlavně se zase hudbou bavit. Nechtěli jsme složit hity za každou cenu, ale něco, co nás bude bavit a ideálně bude jiné než předchozí alba," podotýká.

Vydání alba doprovodí koncerty 11. listopadu v brněnském Sonu, 16. listopadu v ostravském Garage Clubu a 19. listopadu v pražském Lucerna Music Baru.

"Rozhodli jsme se, že chceme udělat výjimečné koncerty s hosty a filmovými projekcemi. A hlavně aby na všech mohli být naši tři milí hosté: Katka Knechtová hostující v Si zabil kámo, neodmyslitelná Mirka Miškechová a písničkář Láska, který nám zároveň dělá předkapelu. Chtěl jsem, aby si s námi všichni zazpívali, a chystám nějaké překvapení," avizuje hudebník.

Pseudonym Xindl X si Ondřej Ládek před lety vypůjčil z českých titulků k filmu Hollywood Ending od Woodyho Allena. V září 2008 vydal debut Návod ke čtení manuálu, za který byl nominován na cenu Anděl v kategorii folk a country. Patří mezi nejhranější skladatele v českých rádiích. Kromě vlastních skladeb je autorem mnoha textů či hudby hitů jiných umělců. Předchozí album Terapie vydal před třemi lety.

Xindl X se uplatnil také jako herec. Nejvýrazněji v letošním seriálu Policie Hvar, ke kterému napsal i píseň Si zabil, kámo. "V dětství jsem chtěl být hercem, zkoušel jsem to v nějakých kroužcích, tak jsem si říkal, že to svému deseti až dvanáctiletému já trochu dlužím. Už jsem měl malou roli třeba ve filmu Pálava. Myslel jsem, že i v Policii Hvar budu mít pár řádek, ale byla z toho celkem velká role. A nabídce rozhodně neuškodilo, že se natáčelo u moře. Bylo to příjemné s fajn lidmi," uzavírá.

Video: Singl Proměna z nového alba Xindla X