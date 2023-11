Malcolm X s vesmírnou lodí za zády. Přenosy z Met pokračují soudobou operou

Hudebním životopisem vlivného bojovníka za lidská práva Malcolma X pokračují přenosy z newyorské Metropolitní opery do českých kin. Dílo mísící historii s prvky jazzu, avantgardy, improvizované hudby i uměleckého směru afrofuturismus složil Anthony Davis. Inscenaci v sobotu vpodvečer odvysílá 14 kin včetně pražského Světozoru, královéhradeckého Bia Central nebo ostravského a plzeňského Cinestaru.

Na snímku z opery X: Život a doba Malcolma X, kterou tuto sobotu odvysílá 14 českých kin, je dole Will Liverman jako Malcolm X. | Foto: Marty Sohl

Jak upozorňuje agentura AFP, nejedná se o úplnou novinku. Operu nazvanou X: Život a doba Malcolma X zkomponoval dnes dvaasedmdesátiletý klavírista Anthony Davis na libreto své sestřenice Thulani Davis už v 80. letech minulého století, kdy měla premiéry ve Filadelfii a následně New Yorku. Dočkala se příznivých recenzí, pak ale na desítky let upadla do zapomnění.

Nového nastudování se nyní dočkala nejprve v Detroitu a začátkem měsíce v newyorské Met, kde ji režíruje Robert O’Hara, vyznamenaný divadelní cenou Tony za inscenaci dramatu Otrocké hry od Jeremyho O. Harrise. Diriguje Kazem Abdullah.

Opera připomíná osud amerického bojovníka za lidská práva a islámského duchovního Malcolma X, který žil v letech 1925 až 1965. Zachycuje jeho životní milníky: násilnou smrt či spíše vraždu otce, konverzi k islámu ve vězení, okamžik, kdy se přidal k sektě Národ islámu propagující černošskou nadřazenost, moment, kdy se zbavil dle vlastních slov "otrockého" občanského jména a začal si říkat Malcolm X, i atentát z února 1965, jemuž podlehl ve věku 39 let. Na scéně Met se objeví i replika pódia ze sálu, kde byl zavražděn.

Inscenace podle agentury AFP pracuje s prvky afrofuturismu neboli myšlenkového směru, podle nějž Afroameričané najdou spravedlnost až mimo planetu Zemi. V souladu s tím se nad jevištěm vznáší obří vesmírná loď, která na začátku zdánlivě volá protagonistu domů, část sboristů je oděna jako ve sci-fi a Malcolm X překračuje hranice času i prostoru. "Neusilovali jsme o jeho realistický portrét, ale o to, abychom připomněli jeho nejvýznamnější myšlenky. Byl to tragický hrdina," myslí si skladatel opery Davis.

Duchovního zpívá barytonista Will Liverman, který už v Met předloni zazářil v inscenaci jiné současné opery Oheň v kostech. Ta byla v historii newyorské scény přelomová, jednalo se o první dílo černošského autora, kterého se instituce chopila.

Skladatel Davis to zpětně dává do souvislosti s tehdejšími protesty proti vraždě černocha George Floyda bílými policisty v USA, jež zavdala vzniku hnutí Black Lives Matter.

"I svět klasické hudby pak začal víc dbát na diverzitu a inkluzi," konstatuje skladatel, podle něhož se jedná o změnu k lepšímu. "Scéna je teď otevřenější. A instituce vyhledávají díla jako to moje, která oslovují afroamerickou komunitu," dodává.

Malcolmovu matku a manželku Betty v jedné roli zpívá sopranistka Leah Hawkins. Ta se těší, až budou díla skladatelů jiné než bílé barvy pleti v Met tak běžná, že nikomu nepřijde důležité na ně upozorňovat. "Chci, aby si na to lidi zvykli, ne aby to byla událost jednou za čas," říká. Kvituje ale snahu Met, jež letos na jaře také do českých kin uvedla i další současnou operu Šampion od jazzového trumpetisty Terence Blancharda. Ten zkomponoval i předloňský Oheň v kostech.

Na novince sopranistka dále oceňuje její vzdělávací rovinu. "Znám spoustu lidí, kteří nikdy nečetli Malcolmovu autobiografii a neznají jeho příběh," říká s poukazem na knihu, kterou duchovní diktoval novináři Alexi Haleymu. Vyšla až devět měsíců po jeho smrti, v říjnu 1965. "Už proto je důležité tyhle osudy vyprávět na jevišti, aby se lidi dovzdělali," myslí si Leah Hawkins.

Podobně to vnímá skladatel Davis, a to zvlášť v době, kdy některé americké státy vyřazují tisíce publikací ze školních knihoven a mění osnovy. "Příběh Malcolma X je část americké historie, kterou si ne vždycky vypravujeme," zdůrazňuje Anthony Davis.

Leah Hawkins a Will Liverman ve třetím dějství opery X: Život a doba Malcolma X v newyorské Met. | Video: The Metropolitan Opera

Deník New York Times na inscenaci oceňuje inovativní práci s prostorem, například když režisér Robert O’Hara nechává na plášť vesmírné lodě nad jevištěm promítat jména černochů zavražděných v USA během posledních desítek let. "Je to nevídaná podívaná v místě, kam současná politika málokdy dosáhne," oceňuje list.

Kritičtější už je k představiteli hlavní role Willu Livermanovi, který se podle kritika s rolí Malcolma X naplno neztotožňuje. Výraznější výkony podávají ostatní pěvci včetně sopranistky Leah Hawkins nebo mezzosopranistky Raehann Bryce-Davis, rovněž zpívající dvojroli - Malcolmovu sestru a zároveň ještě jednu postavu.

Deník Wall Street Journal si všímá změny dramaturgie Met, která byla v době vzniku opery konzervativní institucí, zatímco dnes vsází na to, že právě soudobá hudba jí pomůže oslovit nové publikum.

Kritička tohoto listu je k účinkujícím vlídnější, barytonista Liverman podle ní nikdy nezpíval lépe a sopranistka Leah Hawkins v obou rolích přímo září. Chválu si vysloužil i orchestr dirigovaný Kazemem Abdullahem, jehož součástí je pro tuto příležitost osmičlenné jazzové těleso hrající improvizovaně.

Metropolitní opera zahájila cyklus The Met: Live in HD roku 2006. Do Česka přenosy míří od prosince 2007.

Od té doby už diváci viděli přes 100 inscenací, každou sezonu je v Česku sleduje mezi 30 a 40 tisíci lidmi. Zprostředkovává je distribuční společnost Aerofilms.