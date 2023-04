HBO znovu natočí Harryho Pottera. Seriál s novými herci poběží deset let

Příběh mladého kouzelníka Harryho Pottera znovu odvypráví televizní seriál, který na motivy knih J. K. Rowlingové uvede videotéka Max. Ta vznikne spojením HBO Max s nabídkou služby Discovery, oznámila ve středu večer společnost Warner Bros Discovery. Představení nového Harryho Pottera, o němž se dosud jen spekulovalo, patřilo k vrcholům programu.

Sedmi fantasy knih o mladém kouzelníkovi a jeho přátelích ze školy čar a kouzel v Bradavicích se od vydání prvního dílu v roce 1997 celosvětově prodalo přes 600 milionů výtisků. Vznikla podle nich velkorozpočtová filmová sága v hlavní roli s hercem Danielem Radcliffem, jež mezi roky 2001 až 2011 utržila 7,7 miliard dolarů, v přepočtu 163 miliard korun.

Ve stejném světě jako Harry Potter se odehrává také série Fantastická zvířata nebo letošní počítačová hra Hogwarts Legacy. Dnes sedmapadesátiletá anglická spisovatelka Rowlingová se rovněž podílela na vzniku divadelní hry Harry Potter a prokleté dítě, která už třetím rokem slaví úspěch na newyorské Broadwayi.

Právě na trvající popularitě všech těchto děl hodlá stavět nyní oznámený seriál, v němž známé postavy Harryho Pottera, Hermionu Grangerovou, Rona Weasleyho, Severuse Snapea či Albuse Brumbála ztvární jiní herci. Každá řada odvypráví příběh jedné z knih, sedm sérií by mělo v televizi běžet s přestávkami dohromady deset let, aby s nimi vyrostla jedna generace dětí. "Těším se na tuhle novou adaptaci, která umožní jít do hloubky a detailu, jakou nabízí jen televizní seriál," říká spisovatelka J. K. Rowlingová, jedna z výkonných producentek projektu.

"Jsme bez sebe radostí, že budeme moct divákům zprostředkovat Bradavice v úplně novém světle," slibuje Casey Bloys, šéf obsahu HBO. Podle něj se z Harryho Pottera "stal kulturní fenomén a je patrné, že láska i žízeň po čarodějnickém světě ani po letech neutuchá".

Dle serveru Deadline.com bylo již delší dobu zjevné, že současný management společnosti Warner Bros Discovery chce vytěžit své nejznámější frančízy v čele právě s Harrym Potterem a zkusit skrze ně přilákat další předplatitele ke své streamovací službě. Ta se přejmenuje z HBO Max na Max v době, kdy na trhu přibývá konkurence, firma v rámci restrukturalizace šetří a investoři ji tlačí k větší ziskovosti.

Šéf obsahu Casey Bloys ve středu večer upřesnil pro web Hollywood Reporter, že každá řada seriálu ze světa Harryho Pottera bude mít podobný rozpočet jako fantasy ságy Hra o trůny a Rod draka. Jejich jedna sezona stávala okolo 125 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 2,6 miliardy korun. "Bude to zhruba tak nějak, nebo víc. Utratíme tolik, kolik bude potřeba, abychom udělali kvalitní seriál," avizuje Bloys. Scenáristu a hlavního tvůrce neboli showrunnera seriálu HBO teprve hledá. "Máme na to interní postupy, dosud jsme o některých lidech uvažovali, ale nechtěli jsme s tou zprávou jít do světa předčasně," doplňuje Bloys.

Warner Bros Discovery ve středu rovněž oznámili další příběh právě ze světa fantasy Hra o trůny. Bude se jmenovat A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight a jeho výkonným producentem bude autor ságy, spisovatel George R.R. Martin. Novinka se má odehrávat 100 let před událostmi z Hry o trůny, kdy královský rod Targaryenů ovládal Železný trůn. Hrdinou bude mladý, naivní, ale odvážný rytíř a jeho páže. Podle všeho se částečně bude jednat o příběh známý jako Potulný rytíř, který vyšel nejprve coby povídka a později také česky v komiksové podobě.

Video: Teaser trailer ze seriálu Harry Potter