Vrcholem Dvořákovy Prahy bude oratorium Svatá Ludmila. Před Rudolfinem se přidají sbory

Mimořádnou událostí 11. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který se uskuteční od 7. do 21. září 2018, bude uvedení oratoria Svatá Ludmila. Monumentální dílo Antonína Dvořáka zahraje Česká filharmonie v čele s dirigentem Jakubem Hrůšou 15. září v Rudolfinu. Koncert se bude živě přenášet na náměstí Jana Palacha, kde se k němu přidají četné česko-slovenské sbory.

Dvořákova Praha letos nabídne duchovní hudbu, oslavu 100. výročí Československé republiky, poctu Leonardu Bernsteinovi i cyklus komorních koncertů. Představí se na něm klavírní virtuosové, světové orchestry i sólisté.

Festival uzavře klíčový dvouletý projekt Dvořák Collection, který uvádí veškerou skladatelovu vokálně-instrumentální tvorbu - oratoria, kantáty a mše. Po loňském programu, jenž obsahoval Stabat Mater, Requiem a Te Deum či báseň Dědicové Bílé hory, uvede Dvořákova Praha kantátu Svatební košile a při příležitosti 100. výročí republiky také v kompletní verzi monumentální oratorium Svatá Ludmila.

Obě díla zahraje Česká filharmonie pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši. Svatá Ludmila se bude z Rudolfina 15. září živě přenášet na náměstí Jana Palacha, kde se k ní přidají četné česko-slovenské sbory.

Na festivalu zazní také repertoárová rarita - kantáta Americký prapor, což je jediné Dvořákovo dílo na anglický text, nebo zřídka uváděná Lužanská mše ve skladatelově úpravě pro Rudolfinum.

Sbírku prestižních orchestrů festivalu rozšíří britský ansámbl Orchestra of the Age of Enlightenment, rakouská Camerata Salzburg nebo londýnský orchestr Akademie sv. Martina v polích, který svůj dlouhotrvající věhlas založil na bravurní interpretaci Mozartova díla.

Po dvou letech se do Prahy vrací drážďanská Staatskapelle, tentokrát s dirigentem Manfredem Honeckem a mezzosopranistkou Bernardou Finkovou. Největší instrumentalisty současnosti v programu reprezentují klavíristé Krystian Zimerman, Jevgenij Kissin, Valentina Lisitsová či houslistka Janine Jansenová.

V pozici kurátorky komorní řady se poprvé představí izraelská klarinetistka Sharon Kamová. Loni tuto sekci kurátoroval hornista a dirigent Radek Baborák.

Debut na hlavním festivalovém pódiu ve Dvořákově síni Rudolfina letos čeká jihokorejskou houslistku Bomsori Kim a českého klavíristu mladé generace Lukáše Klánského.

Hlavním centrem festivalu bude Rudolfinum, koncerty komorní řady zazní kromě Dvořákovy síně také v Anežském klášteře.